Как ще се отбранява ЕС - тема на срещата в Копенхаген на Европейския съвет

Развитието на отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна ще бъдат основните въпроси на предстоящата на 1 октомври в Копенхаген среща на европейските лидери, се посочва в поканата за заседанието от председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша и Румъния от страна на Русия ни напомнят, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си, добавя Коща. По неговите думи Европа трябва да бъде способна да реагира ефективно, самостоятелно и единно на заплахите. Поставихме си цел решително да увеличим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г., в последните месеци предприехме важни стъпки за увеличаване на финансирането, за подобрена оперативна съвместимост, за съвместни обществени поръчки, при пълна съгласуваност с НАТО, отбелязва той.

Коща призовава за извличане на поуки от войната в Украйна и за повече сътрудничество с украинската отбранителна промишленост.

Нашата сигурност е свързана със сигурността на Украйна, бих искал да обсъдим как да подкрепим допълнително Киев, заявява Коща. По думите му в последните седмици се забелязва значителен напредък по гаранциите за сигурност за Украйна от Коалицията на желаещите.

