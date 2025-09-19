"Пиете кафе с лидера на страна, която ви смаза през 1956": Шведският премиер изнесе на Орбан лекция по история и ценности

Шведският премиер Улф Кристершон и унгарският му колега Виктор Орбан влязоха в остър словесен спор, предизвикан от изявления на ръководителя на правителството в Будапеща, че скандинавската страна "се разпада", защото бандите наемат десетки деца като убийци. Според Кристершон това е разпространяване на "скандални лъжи". Орбан, който е застрашен от опозиционера Петер Мадяр на изборите през 2026 г., редовно се опитва да мобилизира своите поддръжници, като представя моралния упадък в други западни страни и ги противопоставя на Унгария. Така се случи и с Швеция, а в отговор шведският министър-председател изнесе на унгарския лидер урок по история.

Кристершон припомни на Орбан, че Швеция е спасила унгарските евреи, когато Хитлер е нападнал, както и че е помогнала на унгарските дисиденти след нахлуването на руските танкове през 50-те години на 20. век.

Как започна спорът?

"Отказът от традиционните ценности, пренебрегването на здравия разум и слабото управление доведоха до зараждането на варварството в родината на една от най-великите нации в Европа", написа Орбан в X в понеделник тази седмица. В придружаващо видео унгарският лидер заяви, че над 280 непълнолетни момичета са били арестувани в Швеция за убийство.

Стокхолм признава, че има проблем с престъпността - миналата седмица обяви, че планира да понижи възрастта за наказателна отговорност от 15 на 13 години, след като се наблюдава увеличение на набирането на деца в бандите. Според Шведския национален съвет за превенция на престъпността - държавната агенция, отговаряща за воденето на статистика за престъпността - през 2024 г. общо осем момичета на възраст 15-17 години са били заподозрени в убийство или непредумишлено убийство в страната, посочва Reuters.

През март Швеция обяви, че броят на убийствата и непредумишлените убийства е спаднал рязко през миналата година до най-ниското ниво от 2014 г. насам. Засиленото наблюдение е намалило престъпността, свързана с бандите, която беше довела смъртните случаи, свързани с огнестрелно оръжие, до най-високото ниво в Европейския съюз.

В отговор на публикациите на Орбан шведският министър-председател заяви, че унгарският лидер е "отчаян" преди изборите през следващата година. Виктор Орбан често е влизал в конфликт с Европейската комисия по повод миграционната политика на правителството му и действията му за ограничаване на свободата на медиите и правата на LGBTQ+ общността. Той забави присъединяването на Швеция към НАТО през 2022 и 2023 г., позовавайки се на недоволството си от шведската критика към Будапеща по отношение на демокрацията и върховенството на закона.

Кристершон с отворено писмо към Орбан

Представяме ви цялото отворено писмо на Улф Кристершон към Виктор Орбан, публикувано в X на 17 септември в отговор на изявленията на унгарския премиер:

"Уважаеми Виктор,

Разбирам, че във Вашата страна тече предизборна кампания и че този път Вие сте изправени пред истинско предизвикателство за властта. Но ние не се намесваме във Вашата предизборна кампания, нито искаме да ставаме част от нея. Швеция и шведският народ винаги са били приятели на Унгария и унгарския народ, както знаете. Бяхме приятели на Унгария преди Вашето правителство, по време на Вашето правителство и ще останем такива и след Вашето правителство.

Помним, когато Хитлер започна геноцида над евреите в Унгария и как през 1944 г. Швеция изпрати дипломата Раул Валенберг на специална мисия в Будапеща, за да спаси колкото се може повече унгарски животи. Десетки хиляди унгарски евреи оцеляха, защото им предоставихме временни защитни паспорти и гражданство тук, в Швеция. Когато по-късно Съветският съюз нахлу в Унгария, Раул Валенберг беше отвлечен насилствено в Москва и изчезна. Шведският дипломат загина, но десетки хиляди унгарски животи бяха спасени. Бихме го направили отново.

Помним също, когато Съветският съюз брутално смаза вашата унгарска борба за демокрация и свобода през 1956 г. и когато по-късно министър-председателят Имре Наги беше екзекутиран за усилията си да демократизира страната.

Когато руските танкове смазаха унгарската борба за свобода, унгарският народ помоли ООН и всички западни сили за помощ. Почти никой не го послуша. Но една страна, която прояви дълбока солидарност с вас, беше Швеция. Ние отворихме вратите си за вашите борци за свобода и дисиденти. Позволихме ви да създадете тук опозиция в изгнание срещу съветския комунизъм - въпреки нашата неутралност. Това не беше без риск за нас. Но ние го направихме въпреки всичко – защото беше правилно.

Днес в Швеция живеят над 40 000 души от унгарски произход, много от които са потомци на унгарските бежанци, дошли тук във връзка с въстанието от 1956 г. Те са добре интегрирана имигрантска група в нашето шведско общество. Демократичните държави си помагат взаимно както тогава, така и сега. И се противопоставят на държави, които се опитват да потискат други.

Ето защо, точно както през 1944 и 1956 г., ние подкрепяме демократичните държави, които руските танкове се опитват да превземат. Тогава ставаше въпрос за Унгария, днес става въпрос за Украйна. И ако не предприемем действия, утре може да става въпрос за друга държава.

Ето защо често изразяваме загриженост относно развитието на събитията в Унгария през последните години. В крайна сметка Унгария възвърна свободата си, но свободата трябва да се защитава. Ето защо поставяме под въпрос решението ви да отидете на кафе с лидера на същата страна, която през 1956 г. смаза борбата за свобода на вашите сънародници и днес напада вашия съсед, Украйна.

Унгария и Западът не се укрепват, като затварят вратата пред своите европейски приятели или като се нападат взаимно и атакуват именно онези неща, които ни отличават от варварството — демокрацията и върховенството на закона.

Нека завърша с някои мъдри думи, които сте казали през 2007 г.: "Като ново поколение на Запада, нашето послание към по-младите от нас е да се придържат към унгарския модел на западния тип, да не позволяват Унгария да се отклони от западния си път и да обичат Унгария като страна от западния тип, което означава, че вярваме в свободната воля на хората и във взаимната отговорност, която поемаме един към друг, които са неразделна част от западната култура. Петролът може да идва от изток, но свободата винаги идва от запад. А демокрацията не може да се направлява отгоре, тя може да расте само от сърцата на хората и по този начин да създаде жизнеспособен унгарски живот".

Накрая бих искал да изразя уважението на Швеция към унгарския народ и да пожелая на вашата страна свободни, мирни и успешни избори".

