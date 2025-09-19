Войната в Украйна:

Барселона търси бъдещия заместник на Левандовски, каталунците набелязаха таран от Серия А

19 септември 2025, 13:52 часа 163 прочитания 0 коментара
Испанският Барселона проявява интерес към сръбския нападател Душан Влахович, твърди италианският вестник Gazzetta dello Sport. Договорът на Влахович с настоящия му отбор Ювентус изтича в края на сезона, а каталунският гранд вече търси заместник на поляка Роберт Левандовски, който през август навърши 37 години.

Шампиона на Испания желае деветката на "Старата госпожа"

След като футболистът отказа да удължи контракта си при намалена заплата, клубът от Торино го включи в трансферния списък, но не постъпиха сериозни оферти за него и той беше принуден да остане. В момента 25-годишният Влахович демонстрира добра форма, като реализира четири гола и направи една асистенция в четири мача от началото на сезона. Нападателят беше набелязан като вероятен заместник на Левандовски още през януари.

Душан Влахович

Друг испански клуб Атлетико Мадрид също следи ситуацията около сръбския национал, в случай че Хулиан Алварес или Александър Сьорлот напуснат тима.

ОЩЕ: Талисманът, донесъл победата на Барселона, се нареди до имена като Роналдиньо, Меси и още други

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
