Барселона търси бъдещия заместник на Левандовски, каталунците набелязаха таран от Серия А

Испанският Барселона проявява интерес към сръбския нападател Душан Влахович, твърди италианският вестник Gazzetta dello Sport. Договорът на Влахович с настоящия му отбор Ювентус изтича в края на сезона, а каталунският гранд вече търси заместник на поляка Роберт Левандовски, който през август навърши 37 години.

Шампиона на Испания желае деветката на "Старата госпожа"

След като футболистът отказа да удължи контракта си при намалена заплата, клубът от Торино го включи в трансферния списък, но не постъпиха сериозни оферти за него и той беше принуден да остане. В момента 25-годишният Влахович демонстрира добра форма, като реализира четири гола и направи една асистенция в четири мача от началото на сезона. Нападателят беше набелязан като вероятен заместник на Левандовски още през януари.

Друг испански клуб Атлетико Мадрид също следи ситуацията около сръбския национал, в случай че Хулиан Алварес или Александър Сьорлот напуснат тима.

