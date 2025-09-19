За сметка на Украйна: Тръмп го е страх и иска ЕС да се справи с Китай (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нов ден и ново потвърждение – американският президент Доналд Тръмп явно мисли все повече как да сдържа Китай като сила, която застрашава в най-голяма степен световната доминация на САЩ. Това не е изненада предвид факта какви хора има на ключови постове в администрацията на Тръмп и то в частта отбрана и война (след като Тръмп вече прекръсти Пентагона на Министерство на войната) – припомнете си още: Не ястреби, а гълъби: Машинациите за Украйна на хората под Тръмп вече го застрашават

"Ако Европа беше направила нещо по отношение на Китай, мисля, че Китай вероятно може да накара Русия да спре войната в Украйна", констатира Тръмп в интервю за Fox News. Ярък контраст спрямо заканите му да спре войната за 24 часа, които сипеше в кампанията си за втория мандат в Белия дом. По думите на Тръмп, Китай можел "да направи нещо", защото е най-големият купувач на руски петрол – т.е. пак препратка към американския натиск от последните няколко дни Европа да спре да купува руски петрол и да наложи мита на купувачи на руски петрол. В Европа обаче петрол останаха да купуват официално уж верни съюзници на Доналд Тръмп – Унгария на Виктор Орбан и Словакия на Роберт Фицо, като те декларират, че нямат намерение да спират. А защо самият Тръмп не прави нищо – защото му предстои среща с китайския авторитарен президент Си Дзинпин и се надява да извлече икономически изгоди и печалби от нея, например сделка за TikTok – Още:

Очевидното нежелание на Тръмп да направи необходимото за край на войната в Украйна пролича много ясно и при визитата му във Великобритания. Той беше директно питан след като толкова вече се разочаровал от руския диктатор Владимир Путин, което повтаря до втръсване постоянно, дали е било грешка да го кани и по този начин легитимира в Аляска и не е ли време да го притисне със санкции. Не, поканата не била грешка. Да, време е за санкции – отговорите на Тръмп (вторият промърморен и демонстриран с кимане, а не ясно артикулиран като първия) т.е. пак само думи без действия. Също както американският президент не зае твърда позиция и не предприе нищо дотук за руските действия с дронове срещу Полша извън "не трябва". А този септември Тръмп се срещна в Белия дом с полския президент Карол Навроцки и го увери, че САЩ твърдо стоят до Полша – Още: Грешка или умишлена атака: Тръмп разкри какво мисли за руските дронове над Полша (ВИДЕО)

[Q]: You say Putin has let you down. Was it a mistake to invite him to Alaska? Do you regret it?



President Trump: No.



[Q]: And is it time to squeeze him, sir, and scare him, and impose sanctions?



Trump: Yeah [nods]. pic.twitter.com/YMJ7h1NdNY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 18, 2025

Отделно, Тръмп заяви, че Путин убива много хора, но губи повече свои хора, отколкото (свои врагове) убива: "Руските войници са избивани в по-голямо количество от украинските". А Путин обяви, че на фронтовата линия в Украйна имало 700 000 руски войници, докато началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов го увери, че руската армия напредвала на всички фронтове. Герасимов е на вече 70 години, но според РБК Путин е решил да му удължи мандата и да не го пенсионира още 5 години. "Руската победа в Украйна не е гарантирана" - категорично повторено становище на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), който пак посочва колко висока цена в жива сила и техника плаща Путинова Русия, а руската икономика поема все повече товар – инфлация, растящи затруднения за производството във всички сектори извън военния, включително в най-важния – петролния и газовия сектор, заради постоянните успешни украински удари с дронове по руски рафинерии (около 25% от руския производствен капацитет в петролната индустрия е извън строя към момента), липса на работна ръка (последният голям пример: Драстично: Най-известната руска автомобилна компания намалява работата). Една от последните интересни особености от военна гледна точка е, че през септември руската артилерия устойчиво намали обема на дневния обстрел – редовно под 5000 снаряда при положение, че в началото на войната обемът беше 20 000, дори 30 000, а дотук през годината редовно се движеше около 5500-6500, но пък използваните руски FPV дронове редовно за 24 часа са над 6000. Всичките числа са данни от редовните сутрешни сводки на украинския генщаб – Още: Тръмп се хвана за главата: "Путин ме разочарова". Стармър му подсказа следващия ход (ВИДЕО)

Trump: "Putin is killing a lot of people. He is losing more people than he is killing. More Russian soldiers are dying than Ukrainian ones." pic.twitter.com/YXZWhlWTzO — WarTranslated (@wartranslated) September 18, 2025

💀 Army of the doomed: Putin sent 700,000 people to slaughter



For comparison: that’s the entire population of Copenhagen or Luxembourg.



“700,000 Russian soldiers are on the front line in the special military operation zone,” the Russian dictator declared. pic.twitter.com/VZATSIdauN — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозен скок в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база регистрира украинският генщаб. На 18 септември е имало 223 бойни сблъсъка, с 39 повече спрямо 17 септември. Руснаците са хвърлили 131 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 22 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 31 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5017 изстреляни снаряда, като това е с около 250 повече на дневна база. Руската армия е използвала 4672 FPV дрона, което е с около 1300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление интензивността на сухопътните атаки на руската армия се е вдигнала неимоверно – там по официалните украински данни са спрени 87 руски пехотни атаки. Още 27 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. Извън този явно приоритетен за руснаците участък на фронта, най-много руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление – 17, като там фокусът пак е свързан с Покровск. Руснаците се мъчат да заемат позиции за обкръжаване на северния фланг на Покровск именно с включване на части откъм Торецк, както и да атакуват и превземат Константиновка като първа украинска крепост в агломерацията Славянск – Краматорск. В Лиманското направление е имало 16 руски пехотни атаки – тук руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита руски напредък в подстъпите на Серебрянското горско стопанство, в съседното от юг Северско направление са били 13. В Харковска област, при Вовчанск, е имало 15 руски пехотни атаки, като от няколко дни руски военни блогъри твърдят, че руските части леко разширяват зоната на контрол севроизточно от Вовчанск (Волчанск) и опитват да преминават по-устойчиво река Вовча (Волча). В пограничния район на Суми и Курска област е имало 12 руски пехотни атаки.

(КАРТА) За по-малкото направление към Добропиля, където руснаците първоначално напреднаха и искаха да разширят фронта северно от Покровск, има още добри за украинците новини. Полковник Валентин Манко, който е командир на десантно-щурмовите части на украинската армия, е категоричен – вече се оформят и са оформени три зони, в които руски войници са обкръжени. Най-малката е най-на север, при Кучеров Яр. Втората е при Володимировка, а третата изглежда се формира по линията Разно – Родинско. Родинско е най-западната точка от север на Покровск, до която руската армия достигна за момента и която от над месец не може да превземе. Манко иронизира и, че Путин не го осведомяват какво става в този сектор:

Col. Valentyn Manko, head of Ukraine’s Assault Troops Command, says Russian forces near Dobropillia have been cut off for three weeks. Three encirclements have formed: a small one near Kucheriv Yar, a medium one around Volodymyrivka, and a large one, previously unreported, likely… https://t.co/EBDYPixeN0 pic.twitter.com/oCBrOnbG8e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2025

Вече обаче има и геолокализирани данни, показващи престрелка между украински и руски войници в източните покрайнини на Покровск:

Друга новина от украинска страна – 26-годишен военен пое ръководството на 47-ма украинска механизирана бригада "Магура". Тази бригада е една от най-опитните украински части – водеше украинската операция към Токмак и Бердянск през лятото на 2023 година, воюва в Авдеевка. Новият ѝ командир е подполковник Максим Данилчук – той вече е награден като "Герой на Украйна". Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди в сутрешния си обзор за 18 септември, че именно части на 47-ма бригада в момента атакуват в пограничния район на Суми. В цитирания по-горе дневен обзор на ISW има препратки към нови руски оплаквания в Телеграм как в района на село Олексевка (Алексеевка) няма адекватно руско командване и ситуацията за руснаците се влошава – Още: "Врагът глупаво ни спира": Руски военен канал се оплаква за "буферната зона" в Суми (ВИДЕО)

Lt. Col. Maksym Danylchuk is the new commander of Ukraine’s elite 47th Mechanized Brigade “Magura.”



He is a decorated Hero of Ukraine, and he's 26 years old (!!!). pic.twitter.com/VvFK1i7PLR — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 18, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", се възмути от украински инженерни окопи и защитни съоръжения. Каналът е категоричен – такива мащабни съоръжения са абсолютно безсмислени и направо опасни, защото са много видими и с използваното количество дронове в момента ще бъдат потопени в огън и смърт. Фронтът сега се държи от позиции, които са добре замаскирани – ако въпросните инженери не го знаят, пратете ги да видят, коментира "Алекс":

Тази нощ отломки от руски дронове са повредили мрежата за движение на тролейбуси в квартал "Шевченко" в Киев, съобщава в официалния си канал в Телеграм ръководителят на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко. Украинскитв ВВС съобщават за 71 свалени руски далекобойни дронове над Украйна тази нощ от 86 изстреляни, като от изстреляните 50 са били "Шахед", другите са били примамки. На 6 места в Украйна има поражения от ударите на общо 15 дрона, става ясно от информацията, но не и къде точно са тези места и какви точно са щетите. Дотук в профилите в социалните мрежи на украинската спешна служба обаче няма информация за сериозни поражения - Още: Зеленски каза колко пари трябват на Украйна, за да издържи срещу Русия и през 2026 г. (ОБЗОР – ВИДЕО)