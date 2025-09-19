Войната в Украйна:

Колекция Stradivarius, иновативната формация BSO и млади таланти в есенния "Европейски музикален фестивал"

19 септември 2025, 13:57 часа 145 прочитания 0 коментара
Колекция Stradivarius, иновативната формация BSO и млади таланти в есенния "Европейски музикален фестивал"

"Европейски музикален фестивал" – София представя своята есенна програма с поредица от ярки събития за ценителите на стойностното изкуство. От 12 октомври до 2 декември 2025 г. предстоят пет вълнуващи концерта с разнообразна музика и изключителни изпълнители, които ще продължат традицията на незабравими музикални срещи в рамките на 25-ото юбилейно издание. Форумът, носител на лейбъла Remarkable Arts Festival, се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2025 г.

Началото е на 12 октомври в Sofia Live Club с концерта на BSO (Bingo Symphony Orchestra) – формация от шестима изявени български музиканти с богат опит в джаза, рока, ъндърграунда и класическата музика, обединени от идеята да открият нови хоризонти в изкуството. Тяхна цел е да създават специални музикални изживявания, които едновременно образоват, вдъхновяват и забавляват. За дебюта си на фестивала те ще предложат иновативни интерпретации на емблематични творби, демонстрирайки нов поглед към вечните музикални шедьоври.

Още: Оркестър Cantus Firmus и маестро Константин Илиевски представят нови таланти в проекта "Лауреатите"

Аглея Канева и Александър Вичев, снимка: Европейски музикален фестивал

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На 13 октомври на сцената на Централния военен клуб ще дебютира впечатляващото перкусионно дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Двамата 17-годишни музиканти, възпитаници на НУМТИ "Добрин Петков" – Пловдив, вече жънат успехи на престижни конкурси и впечатляват с изключителна техника, синхрон и енергия, които остават дълго в сърцата на публиката. През 2024 г. те спечелиха първа награда в категория "Камерни ансамбли" на IV Национален конкурс "Кантус Фирмус", което им осигури самостоятелен рецитал във фестивала – обещание за едно силно и вълнуващо музикално откритие. А програмата, която се подбрали, ще поведе слушателите на музикално пътешествие от Барока до нашето съвремие с музиката на Й. С. Бах, С. Рахманинов и Н. Римски-Корсаков и Е. Сежурне.

Още: "Синелибри" 2025: Билетите за всички кинопремиери в София са в продажба

Кулминацията

Истинската кулминация предстои с цикъла Колекция "Stradivarius", който ще потопи слушателите в света на най-висшето цигулково майсторство. Трите събития от поредицата с участието на брилянтните български музиканти Мила Георгиева, Лия Петрова и Светлин Русев, в партньорство с Оркестър Cantus Firmus обещават да се превърнат в много повече от обичайни концерти. Всеки от солистите има привилегията да свири на специален инструмент – истински шедьовър на лютиерското изкуство, като в конкретния случай името на поредицата е използвано по-скоро като синоним за най-висок клас цигулки.

Снимки: Европейски музикален фестивал; колаж: Actualno.com

Публиката ще има възможност да сравни звука на трите "златни" цигулки, изработени от великите майстори на Кремонската школа, да научи любопитни факти за тяхната история и да разбере какво ги прави така желани и скъпи. А както е известно, истинските възможности на един инструмент се разкриват чрез таланта на изпълнителя. Концертите от Колекция "Stradivarius" ще се състоят в зала "България" на 28 октомври, 17 ноември и 2 декември 2025 от 19:30 ч. До края на септември местата за цикъла се предлагат единствено под формата на абонамент, който осигурява 20% отстъпка от цената на отделните билети.

Билети за всички събития от фестивала: Ticketsbg.com

Още: Киномания 2025 представя: "Made in EU", отличения в Кан "Сират" и норвежкото бижу "Сантиментална стойност"

"Европейски музикален фестивал", 25-то издание - есенна програма

12 октомври 2025, София лайв клуб, 20:00: Концерт на BSO, Изпълнители: Орлин Цветанов (цигулка), София Радилова (виолончело), ​​Младен Тасков (пиано), Георги Маринов (китара), Евден Димитров (бас), Стефан Горанов (барабани)

13 октомври 2025, Военен клуб, 19:30: Рецитал на перкусионно дуо АГЛЕЯ КАНЕВА и АЛЕКСАНДЪР ВИЧЕВ, Носители на първа награда от IV. Национален конкурс Кантус Фирмус 2024

Програма: Й. С. Бах – Концерт за четири клавесина в ла минор, I част Allegro; Е. Сежурне – Концерт за вибрафон и маримба; С. Рахманинов – Прелюд №5 в сол минор, оп. 23; Н. Римски-Корсаков – "Полетът на бръмбара"; Х. Лиу – Face2Face; Е. Сежурне – Готан концерт (аранжимент за две маримби); Й. С. Бах – Концерт за клавесин в ре минор

28 октомври 2025, зала "България", 19:30: КОЛЕКЦИЯ STRADIVARIUS – I концерт - МИЛА ГЕОРГИЕВА, цигулка, Оркестър CANTUS FIRMUS

Програма: Т. Албинони – Adagio, В. А. Моцарт – Дивертименто в Ре мажор, Дж. Росини – Соната No. 1 в Сол Мажор, А. Пиацола – Годишните времена на Буенос Айрес

17 ноември 2025, зала "България", 19:30: КОЛЕКЦИЯ STRADIVARIUS - II концерт - ЛИЯ ПЕТРОВА, цигулка, Оркестър CANTUS FIRMUS

Програма: Ж. Ф. Рамо – Пиеса за струнни и клавесин, Д. Табакова – Сюита за цигулка, струнни и клавесин в памет на Ж. Ф. Рамо, А. Вивалди – "Годишните времена"

2 декември 2025, зала "България", 19:30: КОЛЕКЦИЯ STRADIVARIUS – III концерт - СВЕТЛИН РУСЕВ, цигулка, Оркестър CANTUS FIRMUS

Програма: А. Вивалди – Концерт за цигулка в ре мажор RV 204, Ф. Kрайслер – Вариации върху тема от Корели, Ф. Крайслер – Liebesleid ("Любовна мъка"), Ф. Крайслер – "Прелюд и Алегро", А. Дворжак – Серенада за струнни в ми мажор, оп. 22

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
класическа музика Европейски музикален фестивал фестивали
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес