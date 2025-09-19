Колекция Stradivarius, иновативната формация BSO и млади таланти в есенния "Европейски музикален фестивал"

"Европейски музикален фестивал" – София представя своята есенна програма с поредица от ярки събития за ценителите на стойностното изкуство. От 12 октомври до 2 декември 2025 г. предстоят пет вълнуващи концерта с разнообразна музика и изключителни изпълнители, които ще продължат традицията на незабравими музикални срещи в рамките на 25-ото юбилейно издание. Форумът, носител на лейбъла Remarkable Arts Festival, се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2025 г.

Началото е на 12 октомври в Sofia Live Club с концерта на BSO (Bingo Symphony Orchestra) – формация от шестима изявени български музиканти с богат опит в джаза, рока, ъндърграунда и класическата музика, обединени от идеята да открият нови хоризонти в изкуството. Тяхна цел е да създават специални музикални изживявания, които едновременно образоват, вдъхновяват и забавляват. За дебюта си на фестивала те ще предложат иновативни интерпретации на емблематични творби, демонстрирайки нов поглед към вечните музикални шедьоври.

Аглея Канева и Александър Вичев, снимка: Европейски музикален фестивал

На 13 октомври на сцената на Централния военен клуб ще дебютира впечатляващото перкусионно дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Двамата 17-годишни музиканти, възпитаници на НУМТИ "Добрин Петков" – Пловдив, вече жънат успехи на престижни конкурси и впечатляват с изключителна техника, синхрон и енергия, които остават дълго в сърцата на публиката. През 2024 г. те спечелиха първа награда в категория "Камерни ансамбли" на IV Национален конкурс "Кантус Фирмус", което им осигури самостоятелен рецитал във фестивала – обещание за едно силно и вълнуващо музикално откритие. А програмата, която се подбрали, ще поведе слушателите на музикално пътешествие от Барока до нашето съвремие с музиката на Й. С. Бах, С. Рахманинов и Н. Римски-Корсаков и Е. Сежурне.

Кулминацията

Истинската кулминация предстои с цикъла Колекция "Stradivarius", който ще потопи слушателите в света на най-висшето цигулково майсторство. Трите събития от поредицата с участието на брилянтните български музиканти Мила Георгиева, Лия Петрова и Светлин Русев, в партньорство с Оркестър Cantus Firmus обещават да се превърнат в много повече от обичайни концерти. Всеки от солистите има привилегията да свири на специален инструмент – истински шедьовър на лютиерското изкуство, като в конкретния случай името на поредицата е използвано по-скоро като синоним за най-висок клас цигулки.

Снимки: Европейски музикален фестивал; колаж: Actualno.com

Публиката ще има възможност да сравни звука на трите "златни" цигулки, изработени от великите майстори на Кремонската школа, да научи любопитни факти за тяхната история и да разбере какво ги прави така желани и скъпи. А както е известно, истинските възможности на един инструмент се разкриват чрез таланта на изпълнителя. Концертите от Колекция "Stradivarius" ще се състоят в зала "България" на 28 октомври, 17 ноември и 2 декември 2025 от 19:30 ч. До края на септември местата за цикъла се предлагат единствено под формата на абонамент, който осигурява 20% отстъпка от цената на отделните билети.

"Европейски музикален фестивал", 25-то издание - есенна програма

12 октомври 2025, София лайв клуб, 20:00: Концерт на BSO, Изпълнители: Орлин Цветанов (цигулка), София Радилова (виолончело), ​​Младен Тасков (пиано), Георги Маринов (китара), Евден Димитров (бас), Стефан Горанов (барабани)

13 октомври 2025, Военен клуб, 19:30: Рецитал на перкусионно дуо АГЛЕЯ КАНЕВА и АЛЕКСАНДЪР ВИЧЕВ, Носители на първа награда от IV. Национален конкурс Кантус Фирмус 2024

Програма: Й. С. Бах – Концерт за четири клавесина в ла минор, I част Allegro; Е. Сежурне – Концерт за вибрафон и маримба; С. Рахманинов – Прелюд №5 в сол минор, оп. 23; Н. Римски-Корсаков – "Полетът на бръмбара"; Х. Лиу – Face2Face; Е. Сежурне – Готан концерт (аранжимент за две маримби); Й. С. Бах – Концерт за клавесин в ре минор

28 октомври 2025, зала "България", 19:30: КОЛЕКЦИЯ STRADIVARIUS – I концерт - МИЛА ГЕОРГИЕВА, цигулка, Оркестър CANTUS FIRMUS

Програма: Т. Албинони – Adagio, В. А. Моцарт – Дивертименто в Ре мажор, Дж. Росини – Соната No. 1 в Сол Мажор, А. Пиацола – Годишните времена на Буенос Айрес

17 ноември 2025, зала "България", 19:30: КОЛЕКЦИЯ STRADIVARIUS - II концерт - ЛИЯ ПЕТРОВА, цигулка, Оркестър CANTUS FIRMUS

Програма: Ж. Ф. Рамо – Пиеса за струнни и клавесин, Д. Табакова – Сюита за цигулка, струнни и клавесин в памет на Ж. Ф. Рамо, А. Вивалди – "Годишните времена"

2 декември 2025, зала "България", 19:30: КОЛЕКЦИЯ STRADIVARIUS – III концерт - СВЕТЛИН РУСЕВ, цигулка, Оркестър CANTUS FIRMUS

Програма: А. Вивалди – Концерт за цигулка в ре мажор RV 204, Ф. Kрайслер – Вариации върху тема от Корели, Ф. Крайслер – Liebesleid ("Любовна мъка"), Ф. Крайслер – "Прелюд и Алегро", А. Дворжак – Серенада за струнни в ми мажор, оп. 22