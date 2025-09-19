Войната в Украйна:

19 септември 2025, 14:21 часа 399 прочитания 0 коментара
БФС пусна билетите за световната квалификация с Турция, цените не стигат тези от мача с Испания

Българският футболен съюз съобщи, че от 19 септември в свободна продажба са пуснати билетите за световната квалификация между България и Турция. Мачът ще се играе на 11 октомври от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски". Билети могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim. Те са на стойност от 40 до 150 лева. За сравнение, за двубоя с Испания бяха от 60 до 300 лева.

"Всеки привърженик ще има право да се сдобие с до осем пропуска за срещата, а закупените онлайн талони ще бъдат изпратени непосредствено след закупуването им на предварително посочен имейл. Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител", пишат от БФС.

"Важно уточнение е, че фенове с артикули на гостуващия отбор ще бъдат пренасочени към сектора, предназначен за привърженици на гостите. Ден преди мача (10 октомври) и в деня на срещата (11 октомври) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион “Васил Левски”, които са разположени на ъгъла на ул. “Граф Игнатиев” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, както и пред централния вход на ул. “Гурко”. И в двата дни касите ще отворят в 10:00 часа, като на 10 октомври ще работят до 19:00 часа, а в деня на двубоя – до края на първото полувреме", се казва в съобщението на централата.

България започна световните квалификации с две загуби - с 0:3 от Испания на "Васил Левски" и със същия резултат Грузия в Тбилиси. Турция спечели с 3:2 гостуването си на грузинците, но след това претърпя поражение с 0:6 от Испания в град Коня.

Джем Юмеров
