Как закон за домашното насилие, мъжете ще ги е страх да се женят: Руска депутатка се уплаши

Законът за домашното насилие може да разколебае мъжете и младежите и те да не искат да се женят. Това каза Нина Останина, председател на Комисията по защита на семейството в Държавната дума. Според нея, ако инициативата бъде приета, мъжете може да станат предпазливи спрямо брака поради риска от наказателно преследване за това, което тя нарече "понякога импулсивни женски изявления". Останина смята, че с евентуалния нов закон "всяко докосване: в семейството може да се тълкува като посегателство върху физическото или психическото здраве.

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"В момента осем от десет семейства се развеждат. Ако всичките десет се разведат, има ли смисъл да се приема законът? Ще се женят ли младите хора, ако този закон бъде приет? Или младите мъже ще се страхуват, защото всяко докосване на съпруга у дома, въз основа на изявления на нашите понякога импулсивни жени, може да се счита за посегателство върху физическото и психическото здраве", каза депутатът.

По-рано членове на партията "Нови хора" внесоха в правителството законопроект, криминализиращ побоя и други насилствени действия срещу близки роднини. Всъщност става въпрос за поправки в Руския наказателен кодекс и връщане на юридическа реалност, която е съществувала в Русия до 2017 година - чл. 116, в който домашното насилие да се счита за углавно престъпление. Руското издание "Ведомости" посочи, че авторите на законовите изменения предлагат наказание до 2 години затвор за побой, който причинява физическа болка, но не води до увреждане на здравето. При това предложението не е да става въпрос само за затвор, а има и по-смекчени мерки - принудителен или поправителен труд, или арест.

В момента, домашното насилие в Русия (в случай на побой) се наказва с глоба до 5000 рубли при първо провинение, а при повторно може да се заведе дело за углавно престъпление, но го прави не държавата, а пострадалата страна - т.е. гражданско дело, а жертвата трябва да събира сама доказателства за пред съда.

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