Какво може да направи Европа, ако Тръмп подчини Гренландия?

Претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия стават все по-настоятелни. Но докато европейските правителства преди не успяваха да признаят това, сега те не игнорират реториката на американския президент и „отчаяно“ разработват контрамерки, съобщава Politico. Журналисти на изданието потърсиха мнението на официални лица, дипломати, експерти и представители на НАТО, за да разберат как Европа би могла да възпре Тръмп от завземането на Гренландия и какви опции са налични, ако той реши да го направи. Според бивш датски законодател „всички са в шок и нямат представа какви инструменти изобщо имаме на разположение“. „Но се нуждаем от отговори на тези въпроси незабавно“, добави той.

Намиране на компромис

Тръмп твърди, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ и обвинява Дания, че не прави достатъчно, за да противодейства на нарастващата военна активност на Китай и Русия в Арктика. Най-бързият изход от тази криза може да бъде споразумение, което би позволило на Тръмп да я представи като победа, докато Дания и Гренландия биха могли да спасят репутацията си, съобщава Politico. За да постигне такова споразумение, Алиансът би могъл да действа като посредник между Гренландия, Дания и Съединените щати, казва бивш висш служител на НАТО.

Съюзниците от НАТО също обмислят нови предложения към Тръмп, които биха могли да засилят сигурността на Гренландия, въпреки широко разпространеното мнение, че заплахите за острова от руски и китайски кораби са преувеличени. Според трима дипломати от НАТО, Алиансът трябва да обмисли увеличаване на разходите за отбрана в Арктика, провеждане на повече военни учения в региона и разполагане на войски за охрана на Гренландия.

Двама източника съобщиха на Politico, че алиансът трябва да е отворен за стартиране на военна мисия за разполагане в региона, наречена „Арктически страж“ – подобна на „Източен страж“ и „Балтийски страж“. Според един източник „всичко, което може да се направи“, за да се укрепи Алиансът в региона, „трябва да се направи максимално“.

Повече пари

Politico описва този вариант като „заливане на Гренландия с пари“. Посланието на Тръмп, според изданието, е, че ако Гренландия подпише споразумение със САЩ, тя ще бъде „буквално залята с американски пари“. Европейският съюз и Дания се опитват да убедят гренландците, че могат да им предложат по-благоприятни условия.

През септември, след като Тръмп започна да предявява претенции към Гренландия, Европейската комисия предложи план за повече от удвояване на разходите за Гренландия (до 530 милиона евро за седем години), считано от 2028 г. Тези средства биха били в допълнение към средствата, които Дания предоставя на Гренландия съгласно споразумението си със самоуправляващата се територия. В момента датската и европейската подкрепа е фокусирана предимно върху социалното осигуряване, здравеопазването, образованието и зеления преход. Съгласно новите планове акцентът ще се измести върху това да се даде възможност на Гренландия да добива собствените си природни ресурси, съобщава Politico.

„Имаме много, много хора, живеещи под прага на бедността, инфраструктурата на Гренландия изостава и нашите ресурси до голяма степен се добиват без значителна печалба за самата Гренландия – печалбите отиват главно за датски компании“, казва опозиционният член на парламента на Гренландия Куно Фенкер, който се застъпва за независимостта на острова.

Икономическа „контраатака“

Тази опция включва използването на инструмент, обсъждан в Европейския съюз в отговор на тарифите на Тръмп. Това е инструментът, който Bloomberg нарече „инструмент за борба с принудата“. Франция предложи да се обмисли използването му през март 2025 г. Този инструмент позволява на ЕС да приложи широк спектър от ответни мерки в случай на търговска дискриминация, включително ограничения върху търговията и услугите, както и върху определени права върху интелектуална собственост, преки чуждестранни инвестиции и достъп до обществени поръчки.

Но инструментът в крайна сметка не беше използван – през юли, според Politico, той беше „отложен“, когато страните постигнаха временно споразумение. САЩ обаче продължават да налагат тарифи върху стоки от ЕС и Брюксел може след това да обмисли повторното използване на този инструмент.

Военен отговор

Ако САЩ решат да завземат Гренландия с военна сила, европейците ще могат да направят малко, за да го предотвратят, пише изданието. Датският военен експерт Томас Кросби отбелязва, че европейците не планират да „нанесат превантивен удар по американците, преди те да предявят претенции за Гренландия“, но реакцията на първоначалния ход на САЩ ще зависи от обстоятелствата. Той смята, че ако атаката включва „много малка“ група американци, те биха могли да бъдат арестувани, тъй като това би представлявало престъпление. Ако обаче САЩ се включат вабанк, ситуацията ще бъде съвсем различна, отбелязва Politico.

Законно Дания може да бъде задължена да отговори на инвазията с военна сила. Според заповед от 1952 г., в случай на атака срещу датска територия, войските трябва да „се ангажират незабавно, без да чакат или да искат заповеди“.

Други европейски страни трябва да обмислят разполагането на войски в Гренландия – ако Дания го поиска – за да увеличат потенциалната цена на военните действия за Съединените щати, отбелязва дипломат от ЕС. Тези сили е малко вероятно да са в състояние да устоят на американско нахлуване, но биха действали като възпиращ фактор, съобщава Politico. В такъв случай, смята Кросби, може да възникне ситуация, в която американските военни ще трябва „или да използват сила, или да се оттеглят“. Но тази стратегия, предупреждава той, е свързана с „висока цена“, включително загуба на човешки живот.

Снимки: Getty Images

