Лайфстайл:

Няма край: Момче стреля в техникум в Русия, има убит (ВИДЕО 18+, СНИМКИ)

11 февруари 2026, 15:38 часа 491 прочитания 0 коментара
Няма край: Момче стреля в техникум в Русия, има убит (ВИДЕО 18+, СНИМКИ)

Поредно шесто нападение от началото на годината в образователна институция в Русия се случи в град Анапа. На 11 февруари 2026 г. студент откри огън в технически техникум в града, където няколко месеца по-рано са се провеждали антитерористични учения. Нападението е станало във фоайето на колежа, съобщи полицията на Кубан. Един човек е бил убит. Колежът е провеждал антитерористични учения само пет месеца по-рано.

След седмица тормоз в руско кадетско училище с "патриотично възпитание": Момче предпочете смъртта

Убит и ранени

Губернаторът Вениамин Кондратиев по-късно уточни че един човек е бил убит - охранител, „който е поел първия удар“. Други двама са получили средни наранявания. По информация на местния Telegram канал „ChP Анапа“, нападателят е носил пушка и жилетка с боеприпаси. Mash съобщава, че въпросното оръжие е двуцевна пушка ТОЗ-34 12-ти калибър. Според канала стрелецът е успял да произведе 13 изстрела от нея. Baza съобщава, че стрелецът е ученик и е откраднал пушката от роднина.

Още: Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

Телеграм-каналите "ЧП Анапа“", Baza, Shot и Mash публикуваха снимка на стрелеца, на която се вижда, че носи черна ръкавица и колан с боеприпаси, висящ от гърдите му. Снимката е направена на входа на техникума. „ЧП Анапа“ публикува и видео, на което се вижда как младият мъж вдига ръце.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Учител и ученик се биха в руско училище (18+ ВИДЕО)

Иля на 17 години

„Внимание, Новини“ съобщи, че нападателят се казва Иля О., на 17 години. Съученици разказали пред Shot , че момчето е получавало тройки в училище и е имало проблеми със съучениците си, както и че е било разстроено от развода на родителите си. Друг ученик от техникума свидетелства в аудиозапис, публикуван от канала „ЧП Анапа“, че стрелбата е била мотивирана от отказа на ученика да върне дипломата си, за която е дал подкуп. Според този ученик стрелецът е носил оръжието „ясно под дрехите си“.

Подготовката 

Още: И децата в Русия агресират: Четвърто нападение в руско училище от началото на зимата (ВИДЕА)

Три дни преди нападението стрелецът започва да публикува истории в Telegram с участието на известни стрелци, включително Владислав Росляков,  извършил стрелбата в Керченския политехнически колеж.

Антитерористични учения

През август 2025 г. в индустриалния техникум в Анапа бяха проведени антитерористични учения, а училището публикува видеоклипове от тях на страницата си във ВКонтакте. „Безопасността е на първо място!“, се казва в публикация за учението. „Учението в техникума беше успешно, демонстрирайки високото ниво на готовност на екипа за реагиране при извънредни ситуации.“

Сигнал за готвена атака и масова стрелба срещу руско училище (СНИМКИ)

В публикацията са описани и мерките за сигурност на колежа: 24/7 видеонаблюдение, охрана от „квалифициран персонал“, редовни тренировки за действие при извънредни ситуации и превантивни мерки.

Още: Строга и награждавана - учителката-мишена на нападателя в руското училище в Одинцово (СНИМКА И ВИДЕО)

Поредно нападение 

Случилото се е поредният инцидент с насилие от началото на годината в образователна институция в Русия. Последното нападение се случи на 7 февруари, когато 15-годишен тийнейджър нападна ученици с нож в общежитие на Башкирския държавен медицински университет в Уфа. Четири други нападения се случиха в училища.

Елитно училище и място, свързано с Путин: Подробности за клането в Русия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия нападение война Украйна руско училище Анапа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес