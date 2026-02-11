Войната в Украйна:

В Руската дума нарекоха 14 февруари "празник на компаньонките и публичните домове"

11 февруари 2026, 15:08 часа 147 прочитания 0 коментара
В Руската дума нарекоха 14 февруари "празник на компаньонките и публичните домове"

Депутатът от Държавната дума Виталий Милонов остро разкритикува Деня на влюбените.  Това е комерсиален празник, който няма връзка с истинската любов или с руската култура, заяви той в интервю за Радио 1. Според него 14 февруари е посветен единствено на моментните емоции и хормоналното привличане.

"Този ​​ден не е за любовта, а за моментните емоции, хормоналното привличане. В руското разбиране любовта има смисъл само ако е дълбока, ако наистина е в основата на създаването на семейство. Но 14 февруари е комерсиален ден, който дори не споменава семейството", заяви депутатът.

Празникът е безсмислен за руската култура, категоричен е той.

"Честно казано, всеки публичен дом трябва да празнува този ден. Колкото по-често, толкова по-добре. Нека ескорт услугите празнуват", каза парламентаристът.

Според него празнуването на 14 февруари трябва да бъде забранено в училищата. 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Свети Валентин Държавна Дума 14 февруари традиционни ценности
