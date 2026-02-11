Първан Симеонов: С избора на Гюров се отваря пътя към сглобка между Радев и ПП-ДБ след вота

Имаше една възможност за служебен премиер и това беше Андрей Гюров. Това заяви в „Интервюто на деня“ социологът Първан Симеонов по повод новината, че президентът Илияна Йотова избира Гюров за служебен министър-председател. По думите му сигналите от президентството са били, че ще се търси вариант за максимално далечен кандидат от досегашната власт. Той допълни, че е важно сега да се реши кой ще бъде вътрешен министър, за да се гарантират честни избори.

Още: Политолог: Президентът не дължи обяснения за избора си на служебен премиер

„Така се отваря врата за две неща – едното, евентуална подкрепа на либералните хора за Йотова за президентските избори през есента. Второто – сглобка между Радев и ПП-ДБ след изборите. Това е продължение на една линия, която аз наблюдавам от 7-8 месеца, на плавен заход на президентската институция към ПП-ДБ и сдържани коментари на ПП-ДБ към президентската институция“, коментира социологът.

"Ако аз съм ПП-ДБ – няма да искам да изглежда, че съм на власт"

Според него съставът на кабинета е желателно да е аполитичен: „Ако аз съм ПП-ДБ – няма да искам да изглежда, че съм на власт заради казуси „черен лебед“ като този в „Петрохан“. Когато си на власт всички проблеми стават твои проблеми. Най-лесно ще ѝ е и на самата Илияна Йотова, отговорността ще я носи самият Гюров“.

Още: Радев коментира избора за служебен премиер и скочи на "кабинета Борисов-Пеевски"

Симеонов коментира, че кабинетът трябва да не се натоварва със свръхочаквания. Той каза още, че основната неизвестна е поведението на новия лидер на БПС Крум Зарков. „Той вече отбеляза един успех – че БСП е в състояние да направи такъв избор. С Крум Зарков начело ще бъде по-лесно да прескочат бариерата. Ако Румен Радев разсъждава достатъчно мрежово, той ще знае, че така получава потенциален и логичен партньор, макар че в момента се конкурират за гласове“, посочи социологът.

Още: "Покровителите на педофилията получиха цялата власт без избори": Трифонов с нови заклинания от дивана

Относно случая „Петрохан“, социологът заяви, че тепърва ще излизат факти около трагедията, като накрая „ударени“ ще са ПП-ДБ. Той добави, че вярва на изнесената от властите информация.

Още: "ДПС - Ново начало" видяха добра новина в номинацията на Гюров (ВИДЕО)