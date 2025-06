Канада - член на Евросъюза? Марк Карни даде кратък отговор (ВИДЕО)

Канада не планира да стане член на Европейския съюз. Страната е фокусирана върху тясно партньорство и сътрудничество с блока, а не върху присъединяване към ЕС, заявява канадският премиер Марк Карни, според CBC. Според Карни, Отава планира да развие тясно сътрудничество с Европейския съюз. Присъединяването към ЕС обаче не съответства на дългосрочните стратегически приоритети на страната, така че говоренето за членство в блока не е уместно. „Краткият отговор е „не“. Това не е намерението, това не е пътят, по който вървим“, каза министър-председателят.

Канада наистина започна активно да развива сътрудничество с ЕС на фона на влошаващите се отношения между Отава и Вашингтон след идването на власт на Доналд Тръмп в Съединените щати. Последният многократно заявяваше, че би искал Канада да стане „51-вият щат на САЩ “.

Изявленията на Тръмп предизвикаха сериозен скандал между двете страни и предизвикаха патриотичен подем в Канада. В същото време Отава, която смяташе САЩ за свой основен съюзник преди смяната на администрацията във Вашингтон, започна да търси по-подходящи партньори. Тя ги намери в Европейския съюз.

По този начин Канада и ЕС подписаха споразумение за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. Споразумението предоставя на Канада достъп до фонда на ЕС за обществени поръчки в областта на отбраната, който възлиза на 150 милиарда евро.

