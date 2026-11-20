Полският министър-председател Доналд Туск обяви, че Варшава и съюзниците ѝ трябва да реагират, след като две руски ракети и поне един дрон навлязоха във въздушното пространство на Полша и се разбиха на три отделни места. Той обаче изрази скептицизъм относно желанието на САЩ да се действа по-твърдо срещу режима на диктатора Владимир Путин, който само ден по-рано в Шънджън обяви, че Русия няма да напада Европа.
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Туск: Не съм съгласен със САЩ
"Нека не се заблуждаваме. Има инцидент, който изисква реакция, но нашите съюзници, например Съединените щати, не искат да реагират прекалено остро. Те не искат тази реакция да предизвика нова спирала на ескалация, и аз разбирам това. Но, меко казано, невинаги съм съгласен с оценката и тълкуването на тези инциденти от страна на американската страна", заяви Туск на брифинг днес, 20 ноември.
Polish PM Donald Tusk on Russian missile and drone incidents in Polish airspace: Let's not fool ourselves. There is an incident that requires a response, but our allies, for example the United States, do not want to overreact. They do not want that response to trigger another spiral of escalation, and I understand that. But I do not always, to put it mildly, agree with the American side's assessment and interpretation of these incidents.— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
"Мисля, че в този конкретен случай никой вече няма да се опитва да се преструва, че това е била невинна случайност. Със сигурност ще предоставим много подробна информация за това, което наистина се е случило, а не за това, което подхожда на нечия версия", каза полският премиер.
Polish PM Donald Tusk on Russian missile and drone incidents in Polish airspace: I think that in this particular case, nobody will try to pretend anymore that this was an innocent accident. We will certainly provide very thorough information about what really happened, rather than what suits somebody's narrative.— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
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На 20 ноември полските власти потвърдиха, че поне две руски ракети и един дрон са паднали на територията на Полша, в близост до границата с Украйна. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че в петък, когато Русия нанесе масивен удар срещу съседна Украйна, включително срещу западните региони, на полска територия са паднали три обекта: в Нови Липовец, Рудник над Санем и Молодич (в Люблинското войводство).
🚨 BREAKING: a crater was left in a field following an explosion in Poland The incident occurred near the village of Nowy Lipowiec in the Lublin region, close to the Ukrainian border. An unidentified aerial object crashed near the edge of a forest and caught fire. Debris and a crater were found at the scene. The Lublin Prosecutor's Office officially confirmed the crash. According to preliminary reports, the object may have been a missile, although the military has not yet identified it. The Polish army is investigating possible airspace violations detected at around 6:30 a.m., during a massive Russian missile and drone attack on Ukraine.— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026
Има данни за удар с руска крилата ракета Х-101 край Рудник над Санем. Този удар би бил относително близо до военния полигон „Нова Деба“, където в момента се обучават войски на НАТО, участващи във военното учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна, както потвърди по-късно и военният министър на Полша. В учението участват около 2800 войници от 11 държави, като полските сили осигуряват логистична подкрепа. „КОАЛИЦИЯ 26.2“ е първото учение на силите от „Коалицията на желаещите“, действащи под наименованието „Многонационални сили – Украйна“ (MNF-U). Целта му е да покаже способността на европейските държави да сформират сили в подкрепа на Украйна и да укрепят европейската сигурност – в случай на прекратяване на огъня или сключване на мир. Учението служи за подготовка на подкрепата за траен мир, а основната му част се провежда на полска територия.
Further details have emerged about the Russian objects that entered Polish airspace during today's attack on Ukraine. A Kh-101 cruise missile reportedly crashed in a field near Nowy Lipowiec, around 45-60 km from the Ukrainian border, leaving a crater and burning debris. Authorities are investigating additional sites near Mołodycz and Rudnik nad Sanem. Polish military prosecutors are examining how many objects entered the country. PM Donald Tusk said there was currently no threat of further aerial attacks. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026
Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак също така съобщи, че диспечерите на въздушното движение са били евакуирани от летището в Жешов (Жешув) - най-големият град в Югоизточна Полша. Това летище е основен хъб за доставка на западни оръжия в посока Украйна.
"Трудно е да се приеме като съвпадение фактът, че времето и мястото на нарушаването на полското въздушно пространство съвпадат с ученията на „Коалицията на желаещите“ в Нова Деба. Днес ще бъда там заедно с войници от полските въоръжени сили, министрите на отбраната на нашите съюзници и войници от страните от „Коалицията на желаещите“", съобщи Косиняк-Камиш в X.
Trudno uznać za przypadek, że czas i miejsce naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zbiega się z ćwiczeniami Koalicji Chętnych w Nowej Dębie. Dziś będę tam wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego, ministrami obrony naszych sojuszników i żołnierzami państw Koalicji Chętnych.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2026
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