Карма за Каховка: Част от Русия се дави в 10 метра вода (ВИДЕО)

Щетите от природното бедствие дотук – 240 млн. рубли, но това е само за "саниране", когато водата почне да се отдръпва, очаква се това да се случи по-видимо към 17 април. Това обясни зам.-социалният и зам.-здравен министър на Оренбургска област Татяна Савинова, предаде ТАСС.

Освен това, както съобщи губернаторът на Оренбургска област Денис Паслер, ще бъдат отделени допълнителни средства за събиране на отпадъци и закупуване на специализирано оборудване от управляващите компании в Орск след наводнението. Тепърва ще стане ясно дали и каква отговорност ще понесат длъжностни лица, защото има информация за поне 10 скъсвания на язовирни стени по река Урал:

Още: Къде са властите? Руснаци викнали поп да спасява язовирната стена в наводнения Орск (ВИДЕО)

Orenburg is having a normal one as the Ural River continues flooding the cities downstream, but war is more important. pic.twitter.com/qSAgTXqaWc

Не е само Оренбург обаче – в Свредловска област беше отнесен понтонен мост, изграден с цел да могат хора да излязат от местно село. Видеото е показателно:

ООН обяви колко струва на Украйна руският взрив на язовир "Каховка"

In Kuzbass, a flood of water ripped off a pontoon bridge carrying people



The current carried residents of the village of Maizas down the Tom River. The entrance to the crossing was closed, but the locals still ran over to the other bank. Preliminarily, no one was injured. pic.twitter.com/czGVsbo3C1