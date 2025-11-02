Като ви изнасилят, раждайте: Депутат от Свердловска област с "проникновение" (ВИДЕО)

"Животът на първо място" - с такъв аргументът депутатът от Свердловска област Вячеслав Вегнер призова рускини, които са изнасилени и са забременели вследствие на ужасното деяние, да раждат заченатите по този начин деца и да ги дават в приемни семейства. Вегнер също така смята, че психолозите трябва да обяснят на жертвите, че "детето е нов живот“, чието раждане "е угодно на Бог".

"В нашата страна напоследък има много бездетни двойки, които не могат да заченат. Списъкът с чакащи за осиновяване на малки деца е много дълъг. Тук можем да направим нещо различно - да се съгласим с жената, че тя не иска това дете в бъдеще, но че това дете може да живее в друго семейство, с което можем да работим, да го подготвим психологически и да го подкрепяме. Психологът трябва да обясни на жената: животът трябва да бъде — щом е започнал, значи е бил угоден на Бога", каза депутатът.

Вегнер преди това заяви, че лекарите трябва да бъдат подведени под отговорност за склоняване на жени към аборти сякаш са убийци: "Борбата срещу склоняване на жени към аборти трябва да се води на всички нива. Като минимум трябва да има административна отговорност, а когато това вече е довело до трагедия, трябва да се наложи и наказателна отговорност. Принуждаването на жена към аборт трябва да бъде престъпление. Ако лекарят е извършил това в каквато и да е степен, той трябва да бъде подведен под отговорност сякаш е убиец".

Според депутата, дори консултацията с лекар относно хирургически процедури може да се счита за "принуждаване на жени към аборт".

