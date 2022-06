Казахстанският президент: Няма да признаем ДНР и ЛНР, Путин му забрави името (ВИДЕО)

Токаев заяви, че това е политика на Казахстан и че тя е следната - признаването на "квази образувания" само допринася за хаос в международния ред, затова например Казахстан не признава Косово, но няма да признае също ДНР и ЛНР. Припомняме, че Русия ги призна и това всъщност беше началото на войната на Путин в Украйна.

Tokayev said that #Kazakhstan doesn’t recognize "#LPR" and "#DPR" and called them quasi-state territories



He noted that international law based on #UN Charter and two fundamental principles- right of nations to self-determination and territorial integrity,came into conflict.

