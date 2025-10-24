Метеорологични балони от Беларус затвориха летища в Литва

Летищата във Вилнюс и Каунас са затворени тази нощ заради метеорологични балони, дошли от Беларус, съобщи литовското министерство на транспорта. Инцидентът е трети по рода си за този месец. През последните седмици забелязани дронове и други нахлувания по въздух предизвикаха хаос в европейската авиация, включително на летищата в Копенхаген, Мюнхен и Балтийския регион.

Още: Заради балони с контрабанда: Литва затвори граничните пунктове с Беларус

Литовските власти съобщиха, че радарите са засекли десетки балони. Летището във Вилнюс беше затворено на 21-ви и 5-ти октомври, заради балони с контрабандни цигари, навлезли във въздушното пространство на литовската столица от Беларус. В сряда литовският премиер Инга Ругинене заяви, че ще затвори границата с Беларус, ако контрабандни балони проникнат отново от съседната страна, предава БНТ.

Още: В небето над Литва: НАТО подгони руски самолети (ВИДЕО)