Киев поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН, както и още санкции срещу Русия

МВнР в Киев твърди, че те са резултат от "руска терористична атака" и че на Кремъл трябва да бъдат наложени нови международни санкции.

Съюзниците на Украйна категорично осъдиха нападението. Русия заяви, че взривът на ВЕЦ "Каховка" бил "умишлен акт на саботаж" от страна на Украйна. По всичко обаче личи, че експлозията е дело на страната агресор: Кой взриви язовир "Каховка"? Изглежда, че са руснаците (ВИДЕА)

Украинското външно министерство призова също така страните от Г-7 и ЕС спешно да обмислят налагането на нови санкции на Москва - по-специално такива, които се отнасят до руската ракетна и ядрена промишленост.

