Киър Стармър е новият премиер на Великобритания (ВИДЕО и СНИМКА)

Лидерът на Лейбъристката партия Киър Стармър официално беше посочен за новия британски премиер.

Победителят в провелия се вчера предсрочен парламентарен вот се срещна с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Монархът му възложи да състави кабинет, а след кратък разговор, Стармър се отправи към новия си дом - премиерската резиденция на емблематичния адрес "Даунинг Стрийт 10".

🤝 The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.



Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD