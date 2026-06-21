Киър Стармър хвърля оставка

Очаква се британският премиер Киър Стармър да подаде оставка в понеделник и да определи график за оттеглянето си. Това съобщават "Обзървър" и "Ройтерс". Вестникът съобщава, че Стармър е стигнал до заключението, че позицията му вече не е издържана, след като е разговарял с министър от кабинета, съветници, донори и синдикални лидери. Още: Киър Стармър обяви нов енергиен съюз: Великобритания осигурява ядрено гориво за Украйна

Още в понеделник

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Висши представители на Лейбъристката партия очакват ясно изявление за бъдещето му още в понеделник.

Стармър отхвърли миналата седмица твърденията, че е загубил авторитет, и заяви, че ще се бори да остане на поста си, на фона на засилващо се напрежение в правителството след оставката на министъра на отбраната Джон Хийли. Той обвини премиера Киър Стармър и Министерството на финансите, че не осигуряват достатъчно средства за укрепване на отбраната на страната. В писмо до министър-председателя Хийли заявява, че правителството не е успяло да отговори на нарастващите предизвикателства пред националната сигурност.

"Вие не успяхте, а Министерството на финансите не пожела да осигури ресурсите, от които страната се нуждае, за да се защити в този момент на нарастващи заплахи", пише той.

Оставката идва на фона на продължаващи спорове около дългоочаквания План за инвестиции в отбраната, който трябва да очертае финансирането на британските въоръжени сили през следващото десетилетие. Правителството вече отложи публикуването на документа, а според медийни информации предвидените средства са значително под исканията на Министерството на отбраната.

Решението на Хийли представлява сериозен политически удар за правителството на Киър Стармър и може да засили дебата за готовността на Великобритания да отговори на нарастващите геополитически и военни рискове.

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