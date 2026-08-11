Нашествие на медузи парализира френска АЕЦ

Три реактора във френската атомна електроцентрала „Гравлин“ (Gravelines) бяха спрени в понеделник заради масово струпване на медузи. Заради нашествието са изключени реактори 2, 3 и 4, а мощността на реактор 1 е ограничена на 50% като превантивна мярка. Реактор 5 вече е бил спрян за планова поддръжка, а реактор 6 продължава да работи с пълна мощност. Централата в Северна Франция е една от най-големите в страната и се охлажда чрез канал, свързан със Северно море. Шестте ѝ реактора са с мощност по 900 мегавата, или общо 5,4 гигавата.

През миналата година пак имаше подобен инцидент и цялата централа беше спряна. Оттогава Е Де Еф е въвела нови системи за наблюдение и методи за улавяне на медузи, за да предотвратява или ограничава подобни случаи. Компанията е монтирала стационарни камери при входните канали и филтърните барабани, за да засича възможни запушвания възможно най-рано, заяви инженер пред Ройтерс.

Риболовни кораби са били изпратени още в събота след първоначален сигнал, което е ограничило ефекта от струпването. Медузите, които вече са достигнали централата, се отстраняват с вакуумни машини.

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Ситуацията не оказва влияние върху безопасността на централата, персонала или околната среда, посочи компанията.

Учените предупреждават, че подобни случаи може да зачестят заради глобалното затопляне, навлизането на инвазивни видове, загубата на местообитания на естествени хищници и прекомерния риболов.

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