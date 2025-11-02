Клуб в Одеса пусна руска музика и полицията моментално се намеси (ВИДЕО)

Украинската полиция влезе в клуб в Одеса и прекрати парти, защото на него е пускана руска музика. На 31 октомври диджей в Palladium, един от най-големите клубове в града, пусна парчето "Glamour". Видеоклип на посетители, които пеят заедно с него, бързо се разпространи в социалните мрежи. Съответно, ръководителят на Одеската военновременна администрация Олег Кипер реагира на случилото се:

"Одеса е град, който страда от руски атаки почти всеки ден. А в това време в нощен клуб се пускат песни на руски изпълнители. И това е в четвъртата година на пълномащабна война. Докато нашите защитници дават живота си, някой се забавлява на фона на песни на страната-агресор, презирайки паметта на загиналите. Организаторите трябва да обяснят как това е станало възможно в град, който е официално признат за територия на военни действия. Одеса е украински град. Нека напомним на тези, които са забравили".

Кипер също така обяви, че е инструктирал съответните отдели да разследват ситуацията и да предоставят правна оценка на действията на заведението.

Вечерта на 1 ноември местни телеграм канали публикуваха нови видеоклипове - служители на реда са дошли да проверят клуба. В Украйна е наложена забрана за публично изпълнение, излъчване и излъчване на руска музика.

