Кога ще са предсрочните избори в Сърбия? Вучич предложи няколко варианта

В телевизионно интервю сръбският президент Александър Вучич заяви, че предсрочни избори може да се проведат през април, май или декември следващата година. Самият той обяви, че предпочита вотът да е през декември. Вучич увери, че ще се оттегли от поста по-рано, за да могат да бъдат проведени паралелни избори по едно и също време.

Сръбският президент отправи обвинения към „чужди разузнавания”, че финансират „цветна революция“. Според него, също така, опозицията разпространява лъжи и иска да предизвика хаос. Наред с това той обвини протестиращите студенти, че „никога не са искали действителен диалог”.

За парада в Белград

Президентът Вучич подчерта в изявление, че предстоящият в Белград военен парад има за цел да изпрати послание за стабилност и сигурност и не е свързан с текущи политически събития. Той отбеляза, че парадът е планиран отдавна, ще отбележи Деня на сръбското единство и ще покаже инвестициите във въоръжените сили. Президентът отхвърли критики по темата от страна на опозицията, наричайки ги „антисръбска истерия“.

