Форумът на Путин в Санкт Петербург: Украинците не бяха поканени, но пристигнаха първи с огненото си шоу (ВИДЕА)

Както вече писахме, тази сутрин, 3 юни, петролният терминал в Санкт Петербург гръмна след атака с украински дронове. Това е стратегически обект на руската критична инфраструктура, в който се помещават 21 резервоара за съхранение на петрол с капацитет от 12,5 милиона тона годишно.

Атаката свари неподготвена руската противовъздушна отбрана - показахме кадри как руснаците безуспешно се опитват да свалят атакуващите дронове с калашници - сама по себе си доста безсмислена дейност: Насред Санкт Петербург: Руски мужици опитват да свалят украински дронове с автомати (ВИДЕА).

Но има нещо доста повече от това - успешният удар се случва точно в деня, в който започва Петербургският международен икономически форум. Това е форум, който често е наричан "руският Давос", на него се подписват големи сделки, сключват се инвестиционни договори. Владимир Путин много разчита форумът да му донесе престиж и да върне Русия на международната сцена, както и да покаже, че санкциите не са я изолирали - неслучайно тази година се очаква официална американска делегация, нещо, което не се бе случвало от 2017-2018 г.

Затова е особено комичен фактът, че взривеният петролен терминал се намира на по-малко от 20 километра от мястото, където ще се проведе форумът - в конгресния и изложбен център "ЕкспоФорум" на Петербургско шосе, сграда 64/1. Взривовете не бяха много далеч и от хотел "Прибалтийская", където по инфомация на местни медии са отседнали чуждестранните гости на форума. Така че те са имали възможност тази сутрин да подскачат стресирани на фона на ужасяващите звуци на пикиращите дронове и на стрелбата по тях. На същите тези гости, както и въобще на западната общественост, не само на руската, от години Кремъл им обяснява как руската икономика е напълно стабилна, как всичко в страната е под пълен контрол и процъфтява.

Да не забравяме, че на форума са поканени не какви да е хора, а икономически експерти, представители на големи компании, включително технологични и енергийни корпорации, банки, бизнес делегации.

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Атаката на украинците в самото сърце почти на Санкт Петербург и в деня на откриването на форума е най-ярката демонстрация на живо за целия свят, че войната достигна Русия. Нищо вече не е под контрола на Кремъл, всички обекти в Русия на практика вече са уязвими.

Украинските дронове с встъпителни думи и заря на Петербургския икономически форум

Неслучайно в социалните мрежи потребители отбелязват с насмешка, че Путин забрави да поиска този път разрешение от президента на Украйна Володимир Зеленски да си проведе на спокойствие форума - така както направи на 9 май с парада на Червения площад, ползвайки за посредник тогава Доналд Тръмп.

Както се надсмя бившият депутат на Държавната дума и критик на Путин Александър Невзоров - специален гост на форума е украинският командир Роберт Мадяр с ексклузивното му огнено шоу:

Да, лъжите и преструвките вече не помагат - войната се пренесе насред най-големите руски градове и Путин няма как да го скрие. Високопоставените гости го видяха с очите си тази сутрин и го съпреживяха заедно с обикновените руснаци, които се надпреварват да пускат в социалните мрежи видеа, в които паникьосани повтарят "Само да не удари нашия блок, само да не удари нашия блок" (Доказателства - във видеата най-долу).

Трудно е вече за руснаците да си заравят главите в пясъка и да се преструват, че нищо особено не се случва в Украйна и че геноцидът, извършван от Русия срещу съседката й, не ги засяга. Искахте война, имате я вкъщи.

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И още един интересен въпрос - дали Путин при това положение ще се появи като друга година на форума, така както обичаше да го прави на предишни негови издания? През годините той традиционно изнасяше там основната реч, а самият форум още от 2006 г. се провежда "под патронажа на президента на Руската федерация". Предстои да видим какво ще се случи в оставащите дни до края на форума - 6 юни, и колко още огнени шоута ще изнесат украинците дотогава.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI