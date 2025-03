Кои са Сергей Беседа и Григорий Карасин - избраните от Кремъл да преговарят със САЩ в Рияд?

Започнаха преговорите на тъмно между САЩ и Русия за Украйна в Саудитска Арабия. "Ройтерс" изнесе информация, че ветеран от руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и бивш дипломат от кариерата представляват Кремъл в преговорите с Вашингтон за Украйна.

70-годишният Сергей Беседа в момента е съветник на директора на ФСС Александър Бортников. От 2009 г. до 2024 г. той оглавява Пета служба на ФСС, която отговаря за международния шпионаж и управлението на агенти в страните от бившия Съветски съюз, и поради това според експерти е бил тясно свързан с разузнавателната подготовка за агресивното нахлуване на руските сили в Украйна през февруари 2022 г.

Позицията на Беседа изглеждаше несигурна, след като Украйна оказа много по-голяма съпротива от очакваното и първоначалната атака на руските сили срещу Киев бе отблъсната. Той обаче остана на поста си. Бившият посланик на САЩ в Москва Джон Съливан пише в мемоарите си, че Беседа е участвал и в преговорите със САЩ през 2021 г. за размяна на затворници. Това все още е належащ въпрос в руско-американските отношения, тъй като в момента най-малко 10 американци се намират зад решетките в руски затвори, пише БТА.

Другият преговарящ е 75-годишният Григорий Карасин - бивш дългогодишен дипломат, сенатор и председател на комисията по външна политика в Съвета на Федерацията (горната камара на руския парламент). В миналото той е заемал длъжности като заместник-министър на външните работи и посланик във Великобритания. Както Беседа, така и Карасин, са обект на западни санкции, отбелязва Ройтерс.

Припомняме, че преговорите в Рияд целят частично прекратяване на огъня в Украйна, като се очаква след тази среща да има още един кръг от преговори между американските и украинските екипи. На отделни срещи ще бъдат обсъдени подробностите за прекратяване на атаките срещу енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура, както и спиране на нападенията в Черно море, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване, съобщава The Guardian.

Какво точно се обсъжда днес в Рияд? Има доста смесени послания. В американската версия на разговора между Тръмп и Путин от миналата седмица се казва, че разговорите ще се съсредоточат върху прилагането на „прекратяване на огъня в областта на енергетиката и инфраструктурата“. Украинският отчет за разговора между Тръмп и Володимир Зеленски е в унисон с това, като там се говори и за спиране на ударите по „енергийната и друга гражданска инфраструктура“.

Вчера в ефира на американската телевизия CBS съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц говори за „въздушно прекратяване на огъня“, което според него вече било налице. Такова нещо обаче няма - Русия продължава с масовите удари по цивилни обекти от въздуха: Примирие ли? Хора горят живи в домовете си след брутална атака по Киев (ВИДЕО, СНИМКИ).

"A ceasefire on aerial infrastructure is in effect right after Trump and Putin's call," Waltz claims. pic.twitter.com/iKyLt6pr7D