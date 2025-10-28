Консервативно издание разкри кой мъти главата на Тръмп за "Томахоук" и Укрйна

След като отмени планирана среща с руския диктатор Владимир Путин в Будапеща, президентът на СЩ Доналд Тръмп може отново да обмисли дали заплахата му да въоръжи Украйна с крилати ракети „Томахоук“, способни да поразят дълбоко руския тил, ще принуди Москва да преговаря, пише консервативното издание American Thinker.

Нека си припомним как се промени позицията на САЩ по войната в Украйна през последните два месеца.

На 23 септември 2025 г., по време на среща с украинския лидер Володимир Зеленски в Общото събрание на ООН, Тръмп предположи, че Украйна ще може да си върне всички територии, завзети от Русия. Още: Тръмп търси помощ от Китай за мир, но Си пак помага на Путин. Кремъл обърна палачинката за замразяване на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 29 септември, вицепрезидентът Дж. Д. Ванс обяви за първи път, че САЩ сериозно обмислят искането на Украйна за далекобойни ракети „Томахоук“ за защита на страната от руските сили.

На същия ден, 29 септември, специалният представител на САЩ за Украйна, генерал Кийт Келог, заяви, че президентът Тръмп е разрешил на членовете на НАТО да разположат предоставени от САЩ ракетни системи в Украйна, която не е член на Алианса. Келог добави също, че Тръмп е разрешил да бъдат нанесени удари с далекобойни оръжия зад руските линии (вероятно подготовка за прехвърляне на ракети „Томахоук“). Келог е трябвало да знае, че ако Русия реши, че е позволено на НАТО да удари Москва с американски ракети, военният конфликт би се превърнал мигновено от посредническа война в пряка – между Алианса и Русия, евентуално дори с участието на САЩ.

Фактът, че Ванс и Келог са говорили в един и същи ден, предполага, че именно Келог е предложил снабдяването на Зеленски с „Томахоук“ чрез посредничеството на НАТО и САЩ.

На 13 октомври, вероятно в отговор на изявления на Тръмп и други членове на неговата администрация, бившият руски президент Дмитрий Медведев отправи ясна заплаха. „Ако Тръмп достави ракети „Томахоук“ на Зеленски, ще се върнем към риска от ядрена война“, подчерта той. „Сто пъти е заявявано, по начин, разбираем дори за звездите, че е невъзможно да се различи ядрена „Томахоук“ от конвенционална по време на полет“, заяви Медведев. „Доставката на тези ракети може да завърши зле за всички. И най-вече за самия Тръмп.“ Още: Рюте: Ракетите "Томахоук" все още са вариант за Украйна

След това, на 16 октомври, Тръмп разговаря по телефона с руския диктатор Путин. По време на разговора Тръмп прие предложението на Путин да се срещнат в Будапеща, Унгария, за още един кръг от преговори. Путин обаче подчерта, че мирно споразумение е възможно само ако Киев се откаже от контрола над целия Донецк.

Още на следващия ден, 17 октомври, по време на среща в Белия дом с украинския лидер Володимир Зеленски, Тръмп отказа да предостави на Киев ракети „Томахоук“. По време на срещата, която някои нарекоха „бурна“, Тръмп настоя, че Зеленски трябва да предаде региона Донбас, въпреки че Киев все още контролира около една четвърт от т. нар. Донецката народна република (ДНР) - т.е. Донецка област на Украйна. Донбас е предимно рускоезичен, стратегически важен регион, който Русия досега не е успяла да завладее поради ивица от силно укрепени градове, които възпрепятстват бързото ѝ настъпление.

В коментарите си след срещата на 17 октомври Тръмп посочи, че е променил позицията, която администрацията му заемаше през септември. В резултат на това Тръмп отново призова Киев и Москва „незабавно да прекратят военните действия“. Очаква се мирното споразумение да позволи на Русия да запази територията си под военен контрол. „Трябва да започнем от фронтовата линия, където и да е тя“, каза Тръмп след кацането си в Уест Палм Бийч. „В противен случай ще бъде твърде сложно. Трябва да спрем на фронтовата линия.“

На 21 октомври обаче ситуацията отново се промени, тъй като предварителната среща между държавния секретар Рубио и руския външен министър Сергей Лавров се оказа безплодна. Тръмп отмени предстоящата среща на върха с Путин, заявявайки, че не възнамерява да участва в поредната „безполезна“ среща. Путин отказа да се съгласи на прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия, той иска да завладее минимум Донбас, но вече близо 4 години не може. Още: Вербално: Путин и Тръмп помпат мускули един срещу друг. НАТО не си взема поука от Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Газа Тръмп успя да извие ръцете на израелския премиер Бенямин Нетаняху и да го убеди да се съгласи на прекратяване на огъня. Самото недоволство на Тръмп от решението на Нетаняху да атакува лидерите на Хамас в Катар без предварително разрешение от Вашингтон беше достатъчно. Но за разлика от Израел и войната му с Хамас в Газа, Путин е независим от САЩ и може да продължи войната в Украйна по своя преценка. Неговото настояване за контрол над Донбас като условие за прекратяване на огъня предполага, че е готов да продължи боевете, защото вярва, че Русия може и печели дори ако рискува война със САЩ.

Кой мъти главата на Тръмп?

Тръмп изглежда е разкъсван между двама съветници: специалния пратеник генерал Кийт Келог, който зае решително войнствена позиция срещу Путин относно Украйна, и специалния пратеник Стив Уиткоф, който се е срещал с Путин пет пъти тази година и е видимо, че заема пропутински позиции - самият Уиткоф по произход е руски евреин. Келог многократно е заявявал, че Украйна може да постигне военна победа, ако Тръмп ѝ предостави всички необходими оръжия. Важно е да се отбележи, че Келог отсъства от срещата със Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Уиткоф обаче заяви пред украинската делегация, че Зеленски трябва да предаде цялата Донецка народна република на Русия, за да спре тя боевете.

Предупрежение в материала на изданието American Thinker: "Тръмп трябва да осъзнае, че Държавният департамент на САЩ при президентите Обама и Байдън, заедно с ЦРУ и Джордж Сорос, за да отслабят Русия, искаха да разширят НАТО на изток на територията Украйна и да доближат военната мощ на САЩ до границите на Русия". Още: Путин: Ако бъдат използвани далекобойни оръжия срещу нас, отговорът ще бъде унищожителен (ВИДЕО)

Да предположим, че Путин засили военната си офанзива за завземане на Донбас, а Тръмп снабди Зеленски с ракети „Томахоук“. В този случай ще се върнем на ръба на ядрена война – същата пропаст, до която стигнахме, когато Байдън разреши на Украйна да изстрелва далекобойни ракети ATACMS срещу Русия. Геополитическата реалност обаче сега е, че Русия не може да бъде изгонена от територията, която в момента е окупирала в Украйна, без да се предизвика немислима ядрена война.

"Тръмп трябва да разбере, че единственият начин да се предотврати тази война може да бъде решението, предложено от Уиткоф, за предаването на целия Донбас на Путин. Нещо повече, Тръмп няма да има проблем да постигне този резултат: всичко, което трябва да направи, е да спре доставките на съвременни оръжия за Украйна, дори това да означава намаляване на финансирането за НАТО. Може би просто отказът да се предадат „Томахоук“ ще бъде достатъчен, за да принуди Зеленски да приеме сценария за уреждане на конфликта и да принуди него и НАТО да приемат реалността: ако не се стигне до ядрена война, Путин е спечелил и Донбас е негов", пише American Thinker. Още: Зеленски: "Томахоук" не са само в САЩ, говорим с други съюзници да ни ги дадат (ВИДЕО)

Заключението на анализа: Тръмп е прав да поеме ролята на миротворец в свят, където регионалните конфликти могат бързо да прераснат в ядрена трагедия. Разширявайки обхвата на споразуменията от Авраам до целия Близък изток, Тръмп предполага, че политиката „Мир чрез просперитет“ ще бъде най-доброто решение за смекчаване на регионалните конфликти и създаване на силна средна класа в целия регион. Тръмп трябва да насърчи подобен подход за разрешаване на вековния конфликт между Русия и Украйна за региона на Донбас, ако искаме да сложим край на боевете, за които Тръмп с право твърди, че никога не е трябвало да започват.

Автор: Джером Корси

Превод: Ганчо Каменарски