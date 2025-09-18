Войната в Украйна:

Косатки атакуваха яхти-платноходки близо до Португалия (ВИДЕО)

18 септември 2025, 18:09 часа 244 прочитания 0 коментара
Само в рамките на три дни заради атаки от косатки срещу туристически яхти два пъти се е налагало хора да бъдат спасявани в Атлантическия океан край Португалия.

На 13 септември китове-убийци са потопили яхта близо до плажа Фонте да Теля. След това на 15 септември друга яхта-платноходка била ударена на 10 мили от Коста да Капарика, като бордът ѝ е бил пробит - четирима души са били евакуирани и откарани до пристанището на Кашкайш.

Местните власти казват, че китовете са се насочили към носа и кормилото на плавателния съд - поведение, типично за иберийските косатки. От 2020 г. насам в региона са регистрирани около 500 подобни инцидента.

Учени смятат, че хищниците действат от скука, любопитство или просто си играят. Но щетите са сериозни - лодките търпят сериозни повреди, в някой случаи дори потъват.

