Косатки атакуваха яхти-платноходки близо до Португалия (ВИДЕО)

Само в рамките на три дни заради атаки от косатки срещу туристически яхти два пъти се е налагало хора да бъдат спасявани в Атлантическия океан край Португалия.

На 13 септември китове-убийци са потопили яхта близо до плажа Фонте да Теля. След това на 15 септември друга яхта-платноходка била ударена на 10 мили от Коста да Капарика, като бордът ѝ е бил пробит - четирима души са били евакуирани и откарани до пристанището на Кашкайш.

Още: Косатки потапят яхти край Гибралтар

Orcas Terrorize Boats Off Portugal



Within just three days, orcas have twice forced rescues in the Atlantic off Portugal.



On Saturday, a pod sank a tourist yacht near Fonte da Telha beach. Then on Monday, another sailboat was struck 10 miles off Costa da Caparica, leaving it… pic.twitter.com/2hC8BBs0tk — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Местните власти казват, че китовете са се насочили към носа и кормилото на плавателния съд - поведение, типично за иберийските косатки. От 2020 г. насам в региона са регистрирани около 500 подобни инцидента.

Учени смятат, че хищниците действат от скука, любопитство или просто си играят. Но щетите са сериозни - лодките търпят сериозни повреди, в някой случаи дори потъват.

Още: Косатките – добри или агресивни?