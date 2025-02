Косово отбелязва 17 години независимост от Сърбия (ВИДЕО)

Косово отбелязва 17-ата годишнина от независимостта си от Сърбия, предаде NEXTA. На церемонията за парада на войските от Силите за сигурност на Косово и Полицията на Косово, министър-председателят на Косово Албин Курти заяви, че създаването на държавата Косово е една от най-мощните и примерни истории в съвременната европейска история. В приветствие, получено ден по-рано, президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави Косово за годишнината му. "Поздравявам народа на Косово за тяхното пътуване към независимостта", посочи Тръмп. "Вашата издръжливост и решителност определиха този процес", написа още американският президент. Още: Албин Курти обяви победа в Косово

На парада на Косовските сили за сигурност и косовската полиция по случай националния празник на Косово премиерът Албин Курти каза, че „зад нас стои дългата история на съпротива и борба за достигане до създаването и изграждането на държавата Косово“, предаде БТА.

На церемонията, на която присъстваха много граждани, Курти спомена всички личности, помогнали на Косово по пътя му към независимост - от Хасан Прищина до бившия премиер на Косово Хашим Тачи.

"В съвременната история на Европа създаването на държавата Косово е една от най-силните истории за пример на стремежа към свобода и постоянство", посочи Курти. Той изтъкна, че историята на Косово не започва и не свършва с едно поколение. Още: Премиерът Курти ги посрещна: Пристигащи за изборите препълниха летището в Прищина

Косовският премиер каза, че Република Косово е резултат преди всичко от действията на Армията за освобождение на Косово (АОК). Курти подчерта, че АОК е армията, която е пострадала най-много от липсата на оръжие и боеприпаси, следователно, „няма по-голямо удовлетворение от оборудването с оръжие на Косовските сили за сигурност (КСС)“.

„Няма друга армия в Европа, която да е изпитвала повече нужда от оръжие и боеприпаси от Армията за освобождение на Косово. Следователно няма по-голямо удоволствие от работата по въоръжаването и оборудването на КСС с модерно оръжие и техника като тези, които ще видим днес. През последните четири години Косово инвестира стотици милиони евро в закупуване на боеприпаси и оръжейни системи, от минохвъргачки до противотанкови ракети и безпилотни самолети „Байрактар““, каза премиерът на Косово. Още: Курти: Сърбия не е нормална държава и иска да предизвика религиозна война

Министър-председателят Албин Курти и президентът Вьоса Османи се поклониха пред гробовете на бившия президент Ибрахим Ругова и на активиста Адем Демачи, а също и в мемориалния комплекс в Преказ.

Преди 17 години, точно в 15:39 часа, на сесия на Косовския парламент беше обявена независимостта на Косово, припомня БТА.

В историческата сесия участваха 109 от 120 депутати, които подписаха и Декларацията за независимост на Косово. Сръбските депутати не присъстваха на това заседание. Декларацията за независимост на Косово беше направена от тогавашния премиер Хашим Тачи. Досега 117 държави в света са признали държавността на Косово, а Кипър, Гърция, Словакия, Румъния и Испания продължават да не я признават. Още: Тачи: Очаквам от мен да бъдат свалени всички обвинения

