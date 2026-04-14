Кремъл отпуска малко интернет на руснаците: Рейтингът на Путин жестоко е пострадал

14 април 2026, 15:50 часа 486 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Руските власти може да облекчат контрола върху интернет заради опасенията, че това влияе сериозно на рейтинга на одобрение на президента Владимир Путин, пишат Forbes и Bloomberg. Най-вече се очаква да бъдат облекчени ограниченията върху приложението Telegram. Според източниците въведените ограничения са срещнали критики дори от високопоставени служители, които са предупредили за политическите и икономическите рискове от подобни мерки. Това вероятно ще позволи на Telegram да продължи да работи в Русия, отбелязват източниците на агенциите.

В същото време прессекретарят на Путин Дмитрий Песков настоява, че мнозинството руснаци се отнасят с разбирането към нуждата от контрол. На въпрос на журналист дали Кремъл е наясно, че блокирането и ограниченията на интернет предизвикват обществено недоволство и дали това не е "път към миналото", Песков отговори:  

"Не, това не е път към миналото. Настоящата ситуация диктува необходимостта от предприемане на определени мерки. Тези мерки се предприемат и, разбира се, мнозинството от нашите граждани разбират целесъобразността и необходимостта от тези мерки."

Той призна, че ограниченията на интернет причиняват неудобства на много граждани. Но заяви "такова е времето, в което се намираме сега".

Елена Страхилова Отговорен редактор
