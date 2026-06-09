Кремъл: Путин ще реши по-късно дали да поздрави Пашинян за победата

Владимир Путин ще реши по-късно дали да поздрави арменския премиер Никол Пашинян за победата му на парламентарните избори. Това обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес. "Да изчакаме някакви окончателни официални резултати", каза прессекретарят на Путин. "Предпочитаме все пак да изчакаме някакви официални заключения", каза той, цитиран от ТАСС.

Според Песков по време на гласуването от Армения са постъпили съобщения за многобройни нарушения, поради което официалните резултати са особено важни. Коментирайки парламентарния вот, говорителят на Кремъл повтори изказванията си от вчера и се въздържа от по-широка оценка на гласуването или неговата легитимност, коментира Ройтерс.

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Управляващата в Армения партия "Граждански договор" спечели изборите, смятани за тест за нейното справяне с мирния процес с Азербайджан и засилващия ѝ се стремеж към обвързване със Запада, въпреки това, което международните наблюдатели на изборите нарекоха "явна намеса и натиск от страна на Русия", отбелязва Ройтерс.

Армения избра Запада: Пашинян спечели убедително парламентарния вот