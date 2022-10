Кремъл се ядоса: Мисис Крим трябваше да се извини публично за песента Червона Калина (ВИДЕО)

Нейната приятелка, с която заедно изпълниха песента, е получила 10 дни арест. Както уточнява списание Life, наказанието за Валеева е било по-леко, тъй като тя има непълнолетни деца.

Двете жени са били признати за виновни по два члена - за дискредитиране на Въоръжените сили на Руската федерация (20.3.3 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация) и за пропаганда на символи на екстремистки организации (20.3 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация).

Двете са накарани публично да се извинят, а видеото с извинението им се появи в Telegram канала на Министерството на вътрешните работи на Крим.

След руската инвазия "Червона Калина" се превърна в един от символите на Украйна. Тя бе изпята дори от Pink Floyd в подкрепа на нападнатата страна. В Руската федерация съответно тя е възприемана като химн на украинските националистически групи.

Ослепялото куче на избитото семейство в Днипро е поето от доброволци (ВИДЕО)

През септември шестима организатори и гости на сватба в Крим бяха изправени пред съда за изпълняване на „Червона Калина“, като получиха глоби и арести до 15 дни. През август на полуострова беше арестуван диджей, който пуснал в бар клип към песента "Диво поле" с изображения в подкрепа на украинските военни. Посетителят, който е поръчал песента, пък беше глобен с 50 хиляди рубли.

In #Crimea, two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song "Oi u luzi chervona kalyna".



"Miss Crimea" Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF