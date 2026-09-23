Путин готов да се срещне с Тръмп при едно условие, Кремъл не коментира посланието "Уреди войната!"

Руският диктатор Владимир Путин е готов да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, но все още няма конкретни данни относно възможния график на такива лични срещи, заяви Дмитрий Песков - прессекретарят на Кремъл. По време на брифинг на 23 септември той обяви: „Няма конкретни данни относно каквито и да било срещи на високо равнище. Ако става дума за руско-американска среща, президентът е готов".

„Президентите Путин и Тръмп винаги подчертават в телефонните си разговори готовността си да проведат поредна среща в даден момент, ако се наложи“, припомни Песков. Но подчерта и условието - среща без предварителна подготовка би била загуба на време.

Посланието на Тръмп към Путин

Вчера, на 22 септември, по време на срещата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк американският президент отправи директно послание към Владимир Путин: "Уреди войната!".

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По време на срещата си на четири очи с украинския лидер Володимир Зеленски пък Тръмп каза: "И Путин, и Зеленски искат войната да приключи. Време е. Умират много хора, а те не искат това".

Снимка: Дмитрий Песков, Kremlin.ru

Срещата на Тръмп със Зеленски бе очаквана с огромен интерес във връзка с подновените усилия на американската администрация да възобнови преговорите - нещо, за което Киев настоява и предлага различни формати, включително тристранен или среща Зеленски-Путин, но руският диктатор засега отказва да сложи край на войната, както и да се срещне с украинския президент, освен ако това не е в Москва.

Доналд Тръмп не знае дали Путин ще дойде в Маями за срещата на Г-20 през декември - нещо, което Володимир Зеленски желае. Украинският лидер вече заяви, че е готов да се срещне с руския диктатор именно там, но от Кремъл отказват да потвърдят дали лидерът на Русия ще присъства. Тръмп каза, че Путин вече е участвал в подобна среща - в Аляска, през август 2025 г., но не е сигурно за Маями. Все пак Путин искал да сложи край на войната, увери за пореден път американският държавен глава. Такова нещо към момента не се вижда от действията и изявленията на диктатора и правителството на Русия.

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