Кризата ескалира: Испания премахва десетки хиляди ваканционни жилища

Испанското правителство иска да премахне над 53 000 ваканционни апартаменти от онлайн платформите, които определя като незаконни. Тези апартаменти скоро ще бъдат пуснати на редовния пазар на жилища и ще бъдат на разположение на "младите хора и семействата в нашата страна", обяви министър-председателят Педро Санчес.

Става въпрос за апартаменти, които са подали заявление за задължителния регистрационен номер, валиден от 1 юли, но не са го получили, защото не отговарят на законовите изисквания. При много от тези жилища са установени "хиляди нередности", твърди премиерът, цитиран от германската обществена медия АРД, предава "Дойче веле".

Особено много случаи има в Севиля (2289), Марбея (1802), Барселона (1564), Малага (1471) и Мадрид (1257), става ясно от данни, предадени от испанската обществена телевизия rtve. Министерството на жилищното строителство вече е уведомило различните платформи за ваканционни апартаменти - сега те трябва да премахнат офертите на тези общо 53 876 незаконни жилища от своите портали, се уточнява в информацията.

Снимка: iStock

Все по-големи протести срещу жилищната криза и масовия туризъм

Проектът е част от стратегията на лявото правителство да върне жилищата към истинската им функция, да ограничи незаконните туристически наеми и да подобри качеството на живот в градовете, казва премиерът Санчес. Правителството му вече е изтрило десетки хиляди ваканционни апартаменти от платформата AirBnB.

Испания изпитва недостиг на жилища и с всяка изминала година ситуацията се влошава. Асоциациите на наемателите и други организации казват, че една от основните причини за това е все по-големият брой ваканционни апартаменти. По данни на статистическата служба INE броят им вече надвишава 400 000. Правителството твърди, че годишно те се увеличават с 15 процента.

В началото на април десетки хиляди испанци излязоха на протести в цялата страна срещу нарастващия недостиг на жилища под мотото "Да сложим край на бизнеса с жилищното пространство". Протестиращите поискаха край на спекулациите с недвижими имоти, повече социално жилищно строителство и край на превръщането на жилищното пространство във ваканционни апартаменти. Недоволството на хората е насочено и срещу масовия туризъм, посочва АРД.