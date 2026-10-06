Купувал и продавал държавни тайни: Арестуван е бивш шеф на разузнаването в Германия

Бившият ръководител на Федерална служба за разузнаване на Германия (БНД) Аугуст Ханинг е арестуван по подозрение в шпионаж и разкриване на държавни тайни, предаде Politico. Той е обвинен официално - че е купувал секретни материали, за да ги предаде на крайни "клиенти" през консултантската си дейност. Обвинението в широк спектър е за държавна измяна, потвърди германската федерална прокуратура
Германски медии съобщиха, че Ханинг, който е ръководил германската агенция за външно разузнаване от 1998 до 2005 г., е получил класифицирани документи от информатор в БНД и му е плащал за това. Ханинг е на 80 години.
Съобщава се, че федералните прокурори в Германия го разследват за шпионаж срещу държавата, разкриване на държавни тайни, опит за държавна измяна и незаконна агентурна дейност. Ханинг поддържа връзки както с Русия, така и с Германия.
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Former BND chief August Hanning has been arrested on suspicion of espionage and leaking state secrets. German media reported that Hanning, who led Germany’s foreign intelligence agency from 1998 to 2005, allegedly received classified documents from an informant in exchange for money. Federal prosecutors are reportedly investigating him for espionage against the state, disclosure of state secrets, attempted treason and acting as a secret service agent.— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
Според БТА, която цитира германския таблоид "Билд", следователи от Федералната криминална служба (БКА) на Германия са задържали Ханинг рано сутринта в дома му в Нордвалде край Мюнстер. В същото време полицаи в Бавария са арестували друг бивш високопоставен служител на БНД. Става дума за Манфред Д., който в миналото е работил като шеф на кабинета на Ханинг, но е бил в БНД до пролетта на 2026 г. Очаква се Манфред Д. да бъде изправен пред Федералния върховен съд в Карлсруе още днес, 6 октомври, а бившият шеф на BND Ханинг – утре, 7 октомври.
За дейността на двамата се разбрало при разследване на друг случай - делото срещу хамбургската предприемачка Кристина Блок (53 г.) и други обвиняеми за отвличане на двете ѝ деца с упражняване на насилие. В този контекст е имало и сигнал за явно изтичане на информация от БНД.
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