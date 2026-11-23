Anthropic, която притежава популярния асистент за изкуствен интелект Claude, стана публична компания, което направи Аштън Къчър милиардер - неговият дял сега се оценява на 7 милиарда долара от общата оценка на компанията в размер на 1,4 трилиона долара. Интересното е, че малко преди първичното публично предлагане на Anthropic, Къчър напусна Sound Ventures, за да основе нова фирма за рисков капитал.

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В писмо до инвеститорите на Sound Ventures актьорът заяви, че планира да се съсредоточи върху инвестиции в инфраструктурата, енергетиката и дълбоките технологии. Припомняме, че Къчър, известен с ролите си в различни филми, напоследък рядко се появява във филми, посвещавайки повече време на инвестиционния си бизнес и ресторантите (актьорът притежава три ресторанта в Атланта и Лос Анджелис).

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От 2012 г. Кътчър е с актрисата Мила Кунис; те минаха под венчило след три години връзка. През 2024 г. двойката се сблъска с широка негативна реакция в интернет заради случая с рапъра П. Диди, с когото Къчър беше приятел от дълго време. По това време хората онлайн спекулираха, че Къчър е знаел през цялото време за престъпленията на Диди, за които по-късно е осъден за трафик на хора с цел проституция, припомня БГНЕС.

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