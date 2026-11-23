Журналистът Тодор Стефанов, който разкри случая на тежка агресия, унижение и изнасилване на две непълнолетни момичета - на 13 и 15 години, в центъра на София, разказа още подробности за скандалния случай от разкази на съученици и приятели на жертвите. Той сподели в ефира на Нова телевизия, че инцидентът се е разиграл в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. Група от около 17–18 младежи е посетила детска дискотека в района на НДК.

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От заведението са си тръгнали десет момчета и две момичета, които по свидетелски разкази вече са били употребили алкохол. Едното от момичетата – на 15 години, се е запознало с компанията същата вечер в дискотеката и не е познавало момчетата преди това.

Компанията се е отправила към района на метростанция „Сердика“, където се е качила в апартамента на родителите на 13-годишното момиче, за да продължи да празнува. Според свидетелствата и заснетите кадри още с влизането в жилището започва физически и психически тормоз над двете момичета – събаряне на земята, обиди, неприлични жестове и удари в банята, докато няколко момчета са се нахвърлили върху 13-годишната домакиня, а жертвите са молели за помощ. По предварителна информация по-малкото момиче в миналото е имало ученическа връзка с едно от момчетата в групата, но двамата отдавна са били разделени.

Сигналът за случилото се е подаден от близки и съученици на пострадалите, които са предоставили информацията и записите, за да се даде гласност на случая. След намесата на пресцентъра на МВР е предприето сваляне на разпространяваните в интернет клипове с насилието, но част от кадрите продължават да циркулират в социалните мрежи.

Интересното е, че в апартамента идва полиция от 4-то РПУ по сигнал за силен шум. По думите на журналиста полицаите са се качили до апартамента, но са отправили предупреждение към младежите, без да влязат вътре, без да установят самоличността им, броя на присъстващите и дали има пострадали. Според изискванията при подобен сигнал служителите на реда е следвало да запишат данните на пълнолетните лица в жилището. Патрулът обаче не е установил, че в апартамента има момиче.

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По информация от очевидци и присъстващи по време на посещението на полицията престъплението все още не е било извършено – младежите са заснемали пристигането на униформените с телефоните си и са се държали учтиво с двамата полицаи от районното управление. Изнасилването на едното момиче става, след като патрулът е напуснал мястото, което поражда въпроса дали по-стриктни действия на органите на реда са можели да предотвратят случилото се.

13-годишното момиче е разказало пред Стефанов, че тя е била бита, дърпана, удряна и заплашвана, като е успяла да избяга от компанията, за да не бъде изнасилена.

Два дни след публичното оповестяване на случая с първите две момичета се е появила и трета жертва, чийто разказ е бил публикуван. Тя е отказала да се качи в апартамента и да се присъедини към групата. Публикувани са и показанията на втора жертва, за която има видеоклип как някой стреля в краката на момиче.

Според събраната информация общият брой на пострадалите момичета от въпросната група момчета достига седем, като сред тях има непълнолетни момичета, които учат в същите училища като извършителите. Посочва се, че са упражнявани различни форми на насилие през последните две години, включително случаи в столичните квартали „Надежда“, „Обеля“ и „Младост“. Един от най-тежките инциденти е станал преди месец и половина в района на НДК, където според данните 18-годишен заплашва момиче с пистолет, опрян в главата – деяние, което е заснето от охранителни камери в района и за което има подаден сигнал, след като момичето е споделило с родителите си.

При проверка на място в училище в квартал „Надежда“ е проведен разговор с представител на учебното заведение, който е изразил потрес и е посочил, че става дума за четири момичета от училището, а младежите са определяни като изключително конфликтни.

Въпреки натрупаните данни и сигнали остава открит въпросът защо институциите твърдят, че не разполагат с информация, и защо все още не е снета информация от всички пострадали.

Пред bTV бившият социален министър Иванка Шалапатова настоя, че българското общество избира да няма политика за грижа за децата. Тя напомни, че според цитирани от Националната мрежа за децата данни над 90% от насилниците на деца са преживели насилие като деца. При нас няма политики за младежка дейност, култура и спорт, каза още Шалапатова. Иванка Шалапатова дори наблегна като пример за липсата на държавна политика и помилванията на наркотрафиканти от Илияна Йотова, докато беше вицепрезидент.

„Очаквам МВР министърът да каже защо полицаите, дошли на място по сигнал, не са влезли в жилището и не са предотвратили евентуално престъпление“, каза и Шалапатова.