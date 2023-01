Къде бяха най-красивите коледни елхи тази година в Европа? (СНИМКИ)

В стария град в Прага традиционно елхата бе изключително пищна и стилно подредена.

🎄One of the most beautiful Christmas markets in the world is in Prague's Old Town Square. There are lights everywhere, a beautiful Christmas tree, the smell of mulled wine and Christmas goodies... Can you feel the Christmas spirit? pic.twitter.com/7Fz0fD32KA — Visit Czech Republic (@VisitCZ) December 23, 2022

Лондон

Елхата в Ковънт Гардън – една от главните развлекателни зони в британската столица, отново бе поставена в огромна бъчва и грееше в розово-червени светлинки.

Париж

Елхата в „Галери Лафайет“ в Париж - един от най-луксозните търговски центрове в света както обикновено бе изключителна.

Мадрид

На Пласа де Каналехас в центъра на испанската столица, където се намират помпозните здания на няколко банки, елхата също бе впечатляваща.

Centro Canalejas ¡MADRID! pic.twitter.com/C2j5ZvCvZA — Luis Rodríguez (@dorsiul) December 29, 2022

Лисабон

Изключително красива коледна елха красеше и централната част на Лисабон.

Монте Карло

А в Монте Карло за поредна година коледната украса бе една от най-ослепителните.