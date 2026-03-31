Кървави традиции: Русия все не успява да криминализира домашното насилие

Русия все още няма единен модел за борба с домашното насилие, който би получил обществена подкрепа. Това заяви Андрей Клишас, председател на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство към Съвета на федерацията, предаде изданието "Гласная". Според него съществуващите наказания не винаги дават ясни резултати. „Когато мъж бие жена и получава огромна глоба, а след това глобата се взема от семейния бюджет и се дава на държавата, как това помага на жената?“, пита той.

Victimblaming: Защо обществото често обвинява жертвата?

Традиционни ценности

Затварянето на агресора, според Клишас, също не решава всички проблеми, тъй като повдига въпроса за подкрепата на семейството и децата. Руският държавник смята, че въпросът за домашното насилие е тясно свързан с понятията за „традиционни семейни ценности“. По думите му част от обществото възприема потенциалното по-строго законодателство като намеса на държавата в личния живот на семейството.

„Мнозина казват, че приемайки подобни разпоредби, ние започваме да разрушаваме традиционното семейно пространство, че нахлуваме в семейството и диктуваме на родителите дали например е добре да се удари дете“, казва сенаторът.

Няма нужда

Клишас отбелязва, че в страната вече има закони, които предвиждат отговорност за побой и причиняване на телесни повреди, и това са законите, които се прилагат в случаите на домашно насилие. Въпросът, според него, е дали са необходими отделни, специализирани закони.

Темата за отделен закон за предотвратяване на домашното насилие се обсъжда в Русия от над десет години. Различни версии на документа са предлагани от 2016 г. насам, но нито една не е приета. Властите многократно са отбелязвали трудността при намирането на компромис между противоположните позиции.

В същото време дебатът относно законодателното регулиране на тормоза, включително в училищата, продължава. Клишас отбеляза, че един от основните проблеми остава липсата на ясно определение на понятието тормоз. Според него образователните институции и родителите трябва да играят ключова роля в борбата с тормоза. През последните години Държавната дума разработи инициативи, насочени към предотвратяване на тормоза. Те обаче все още не са получили окончателно одобрение.

