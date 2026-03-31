Кървави традиции: Русия все не успява да криминализира домашното насилие

31 март 2026, 17:17 часа 317 прочитания 0 коментара
Русия все още няма единен модел за борба с домашното насилие, който би получил обществена подкрепа. Това заяви Андрей Клишас, председател на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство към Съвета на федерацията, предаде изданието "Гласная". Според него съществуващите наказания не винаги дават ясни резултати. „Когато мъж бие жена и получава огромна глоба, а след това глобата се взема от семейния бюджет и се дава на държавата, как това помага на жената?“, пита той.

Традиционни ценности

Затварянето на агресора, според Клишас, също не решава всички проблеми, тъй като повдига въпроса за подкрепата на семейството и децата. Руският държавник смята, че въпросът за домашното насилие е тясно свързан с понятията за „традиционни семейни ценности“. По думите му част от обществото възприема потенциалното по-строго законодателство като намеса на държавата в личния живот на семейството.

„Мнозина казват, че приемайки подобни разпоредби, ние започваме да разрушаваме традиционното семейно пространство, че нахлуваме в семейството и диктуваме на родителите дали например е добре да се удари дете“, казва сенаторът.

Няма нужда

Клишас отбелязва, че в страната вече има закони, които предвиждат отговорност за побой и причиняване на телесни повреди, и това са законите, които се прилагат в случаите на домашно насилие. Въпросът, според него, е дали са необходими отделни, специализирани закони.

Темата за отделен закон за предотвратяване на домашното насилие се обсъжда в Русия от над десет години. Различни версии на документа са предлагани от 2016 г. насам, но нито една не е приета. Властите многократно са отбелязвали трудността при намирането на компромис между противоположните позиции.

В същото време дебатът относно законодателното регулиране на тормоза, включително в училищата, продължава. Клишас отбеляза, че един от основните проблеми остава липсата на ясно определение на понятието тормоз. Според него образователните институции и родителите трябва да играят ключова роля в борбата с тормоза. През последните години Държавната дума разработи инициативи, насочени към предотвратяване на тормоза. Те обаче все още не са получили окончателно одобрение.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия Домашно насилие Андрей Клишас традиционни ценности домашно насилие Русия
