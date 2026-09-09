Малкият Деян може да се излекува, но не достигат средства

Деян получава сериозни мозъчни увреждания и епилепсия в резултат на много тежко раждане. От този момент животът на семейството му се превръща в непрекъсната борба, посещения на болници, изследвания, лекарства и надежда, че ще намерим лечение. След повече от година търсене на решение лекарите установиха, че епилепсията е лекарственорезистентна. Това означава, че медикаментите не успяват да спрат пристъпите. Детето получава множество пристъпи всеки ден, които не само изтощават организма му, но и пречат на мозъка да се развива.

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Помощ

В търсене на помощ родителите се свързват с болница в Испания. След като лекарите разглеждат случая семейството получава имейл, че има възможност за диагностика и лечение там. Това им дава надежда, че може да се намери решение и да се подобри състоянието на малкия Деян. За съжаление, необходимата сума за изследванията и лечението е непосилна за неговото семейство.

Затова се обръщат към всички хора с добри сърца. Ако имате възможност, помогнете Деян да има за по-добър живот.

"Благодарим от сърце на всеки, който ще подкрепи нашата борба. Ако не можете да помогнете финансово, моля споделете нашата история. Понякога едно споделяне достига до човека, който може да промени съдбата на едно дете.", призовават родителите на детето.

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