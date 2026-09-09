Неизвинените отсъствия вече няма да спират еднократната помощ за ученици

Достъпът до помощи ще бъде улеснен. Неизвинените отсъствия в училище и отсъствието от предучилищна група вече няма да спират достъпа до държавната помощ. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това предвижда изменение в Закона за семейните помощи за деца, който правителството ще внесе.

ОЩЕ: Социалният министър категорично: Минималната работна заплата ще се увеличи

Със законовите изменения месечните социални помощни за дете и парите, които учениците от 1 до 4 клас и за 8 клас получава, няма да са застрашени. До момента при допуснати 5 неизвинени отсъствия от училище, еднократната помощ от 1-ви до 4-ти клас и за 8-ми клас, трябваше да се върне. Еднократната социална помощ също няма да се спира.

"Отменихме това изискване, тъй като тази еднократна помощ се дава за цялата година и това, че едно дете, поради някакви причини дори и неуважителни е отсъствало, не означава, че родителите трябва да възстановят целия размер на еднократната помощ", заяви Ефремова.

От думите ѝ стана ясно, че санкцията за социалната помощ ще се прилага само за месеца, в който са допуснати отсъствията. "Имаме анализи, които дават информация за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система, а не да бъдат мотивирани родителите да го насърчават да посещава регулярно съответното заведение", заяви още министърът на труда и социалната политика.

ОЩЕ: Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде справедлива, а не пасивна

С промените се разширява и кръгът на хората, които могат да получават семейни помощи. Право на помощи от държавата ще имат бременни жени и чужди гражданки и семейства на чужди граждани, които имат предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците.

Според Ефремова целта на промените е да се подкрепят по-добре родителите при отглеждането на децата, без да се създават прекомерни тежести при получаването на семейните помощи.