Разговор Путин-Тръмп и противоречия около новата контраатака на ВСУ, докато Украйна брои 1,5 млн. руски военни жертви (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин разговаря на 8 септември по телефона с американския президент Доналд Тръмп - именно републиканецът се оказа мистериозният "световен лидер", за когото от Кремъл по-рано бяха обявили, че ще проведе дискусия с Путин. Съветникът на руския диктатор Юрий Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъдили резултатите от срещата на стопанина на Кремъл на 6 септември със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на американския президент Джаред Къшнър (зет на Тръмп), както и перспективите за прекратяване на войната.

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Ушаков твърди, че Путин е представил на Тръмп „обективен и изчерпателен“ преглед на ситуацията на бойното поле в Украйна и е обяснил начините, по които САЩ могат бързо да разрешат конфликта. Всъщност разбирането на диктатора за войната е сериозно изкривено от систематичните лъжи на руската армия, за което признават и най-известните военни блогъри в Русия. Тази измислена реалност обаче окуражава Путин да настоява за своите максималистични искания. Той редовно отправя абсурдни и преувеличени твърдения за напредък на бойното поле, за да изгради наратив за непрекъснат и неизбежен руски военен успех. Вероятно Путин е използвал разговора с Тръмп, за да представи своята изкривена картина на фронта, в опит да убеди републиканеца, че САЩ трябва да принудят Украйна да се подчини на руските искания, уж преди ситуацията на бойното поле да се влоши, гласи оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Според съветника Путин е уверил Тръмп, че Русия няма абсолютно никакви агресивни планове спрямо Европа. Кремъл твърди, че Доналд Тръмп отново е подчертал необходимостта от прекратяване на войната и отваряне на пътя за по-широко възстановяване на отношенията между САЩ и Русия. Твърди се, че Путин е подкрепил този подход и двамата са се договорили да поддържат връзка. От Белия дом не са коментирали официално.

⚡️The “mysterious” foreign leader Putin was planning to call turned out to be Trump



According to presidential aide Yuri Ushakov, Putin assured Trump that Russia has absolutely no aggressive plans toward Europe.



During the hour-long phone call, the Russian president also fed… https://t.co/GcArsnLYaL pic.twitter.com/Y2GUNUDdBi — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2026

Висши служители на Кремъл повториха твърденията на Путин относно обстановката на бойното поле и засилиха изискванията на диктатора за капитулация на Украйна. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че положението за Украйна се влошавало с всеки изминал ден и че руските условия за мир ще стават все по-строги с продължаването на войната. Той дори заяви, че победата на Москва била "много близо".

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Външният министър Сергей Лавров заяви, че американските преговарящи признават „реалностите на място“ и че преговорите трябва да се насочат към „коренните причини“ за руската война в Украйна - израз, който Кремъл често използва, за да обсъжда първоначалните си военни цели от 2021 и 2022 г. Лавров заяви, че Уиткоф и Къшнър не изисквали „невъзможното“ от Москва в преговорите относно Украйна. Той изключи всякакво споразумение, което на практика би означавало членство на Украйна в НАТО, и заяви, че Русия няма да откаже преговори, когато смята, че преговарящите имат намерение да обсъдят въпроса, а не да поставят ултиматуми. Лавров добави, че Москва ще продължи да преследва целите си с военни средства, докато преговорите продължават: "Нацисти" и "преврат в Киев": Лавров си вярва, че САЩ приемат това за реалност, Зеленски заговори за нови идеи за мир (ВИДЕО).

Изявленията на представителите на Кремъл показват, че преговорната позиция на Путин не се е променила, откакто през ноември 2025 г. САЩ предложиха 28-точков мирен план, който беше изключително благоприятен за Русия и който се оказа, че Стив Уиткоф е писал под диктовката на Кремъл. И всичко това - въпреки факта, че ходът на войната се е променил значително в полза на Украйна. Кремъл продължава да поддържа своята отдавнашна позиция, че Киев трябва да приеме всички изисквания на Русия, въпреки че динамиката на бойното поле вече не е същата. Москва вече отхвърли като недостатъчен дори 28-точковия мирен план от 2025 г. Той се основаваше на идеята, че ситуацията на фронта се променя в полза на Русия след период на относително забележителни руски успехи, и компромисът бе Донбас да се превърне в демилитаризирана, свободна икономическа зона.

Снимка: Kremlin.ru

ISW сега оценява, че руските сили са постигнали нетно напредване от 2403,77 квадратни километра (2485,22 квадратни километра, ако се броят и проникванията) по цялата фронтова линия между 20 май и 20 ноември 2025 г., когато дискусиите по 28-точковия план станаха публично достояние. През този период руските сили постигнаха значителни тактически успехи в посоките Покровск, Купянск и Гуляйполе. Динамиката на фронтовата линия през последните шест месеца обаче беше съвсем различна - институтът оценява, че руските сили са претърпели нетни загуби на територия, в която бяха настъпили - 195,19 квадратни километра - и са спечелили нетни 361,47 квадратни километра, включително прониквания през фронтовата линия между 8 март и 8 септември 2026 г. (след посещението на Уиткоф и Къшнър в Киев).

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Украинските сили постигнаха значителни успехи на бойното поле през зимата и пролетта на 2026 г. През пролетта и лятото на тази година пък те започнаха контраофанзивата при Олександровка, в резултат на която бяха освободени 26 населени места и над 745 квадратни километра в областите Донецк, Днепропетровск и Запорожие. От друга страна, руските сили продължават да се мъчат да достигнат - да не говорим пък да превземат - Славянск, Краматорск и Дружковка. Това е силно укрепеният „крепостен пояс“ на Украйна. Непрекъснати все пак остават руските твърдения, че темпото на настъпление на руските сили съответства на най-новия краен срок, поставен от Путин, за превземане на цялата Донецка област - до 31 декември 2026 г. Диктаторът на няколко пъти смени този краен срок.

От 2025 г. насам украинските сили промениха динамиката на войната по значителен начин и извън фронтовата линия. Те проведоха успешни удари на средно и далечно разстояние срещу руски нефтопреработвателни заводи, летища, пазари и други военни обекти, което нанася щети на руската икономика и подкопава военните способности на страната. Кремъл обаче отказва да коригира преговорната си позиция относно войната в Украйна въз основа на действителното състояние на войната и остава верен на първоначалните си военни искания.

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Важни новини за оръжието за Украйна

Европа обаче няма току-така да спре подкрепата си за Киев. Европейските държави довършват плановете си за закупуване на американски противовъздушни ракети „Пейтриът“ (Patriot) за Украйна чрез програмата PURL на НАТО, съобщава Bloomberg. Броят на ракетите не е оповестен по съображения за сигурност, но се очаква те да пристигнат преди зимата. Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от съюзниците да предоставят 300 ракети Patriot - най-неотложната военна нужда на страната му.

Очаква се Гърция, Германия и Чехия да допринесат за този пакет. Великобритания обяви отделно нов ангажимент от 100 милиона паунда за PURL, като неизвестна част от сумата ще бъде предназначена за ракети Patriot. Страните от ЕС одобриха също така искането на Украйна за изключение, което ѝ позволява да използва средства от заема на ЕС на стойност 90 милиарда евро за закупуване на американските противовъздушни ракети.

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Германия ще достави ракети Patriot и ракети прехващачи за F-16, както и ще закупи дронове за Украйна. Великобритания обеща още 95 000 допълнителни дрона до края на годината и десетки хиляди артилерийски снаряди с удължен обсег, финансирани от други държави. Нидерландия се ангажира с 300 милиона долара за програмата Drone Line и 300 ракети срещу безпилотни летателни апарати, докато Полша подготвя пакет от 50 милиона евро, включващ средства за противовъздушна отбрана.

Заместник-държавният секретар на САЩ по отбраната Елбридж Колби предупреди съюзниците да се подготвят за продължителен „конфликт“, тъй като Русия възстановява въоръжените си сили и отбранителния си промишлен капацитет. Той заяви, че нуждите на Украйна могат да продължат „месеци и години“. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, на свой ред, призова съюзниците да „се ангажират още повече“, за да увеличат подкрепата за Киев. Министърът на отбраната на Украйна Евген Хмара каза, че до 90% от успеха на бойното поле зависи от дроновете, и помоли партньорите да вземат финансови решения до ноември, за да се постигнат резултати тази зима.

US Under Secretary Elbridge Colby warned allies to prepare for a protracted "conflict" as Russia rebuilds its forces and defense industrial capacity, saying Ukraine's requirements could persist for "months and years." NATO chief Mark Rutte urged allies to "dig deeper" to increase… pic.twitter.com/ciDygZLnVa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

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„Укрспецсистеми“ представи ударния дрон RAM-2X, предназначен за поразяване на високоценни цели на разстояния до 180 км. Украинската компания твърди, че той вече е поразил над 450 цели. RAM-2X може да остане във въздуха над два часа, да носи бойна глава с кумулативен заряд от 2,7 или 3,5 кг, да използва AI асистенти и да работи в различни радиочестотни ленти или чрез Starlink. Той може също да работи с разузнавателния безпилотен летателен апарат SHARK-M като релейна станция за насочване към целите и преодоляване на електронната война на противника.

Ukrspecsystems unveiled the RAM-2X strike drone, designed to hit high-value targets at ranges up to 180 km. The company says it has already struck more than 450 targets. RAM-2X can remain airborne for over two hours, carry a 2.7 or 3.5 kg shaped-charge warhead, use AI assistants,… pic.twitter.com/fD9TvrN2Bp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 119 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 9 септември е имало 263 бойни сблъсъка спрямо 244 на 8 септември. Руснаците са хвърлили 302 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 17 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2601 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9233 FPV дрона, което е с около 740 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голям брой руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – цели 49. Още 17 руски пехотни нападения са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а откъм Часов Яр до Константиновка (Краматорското направление) е имало само една атака. Други 11 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, а в съседното Славянско направление са станали 7 сражения за денонощието. В Южнослобожанското направление, главно в района южно от град Вовчанск (Харковска област) Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че са отблъснали 10 руски щурма, а при Гуляйполе, Запорожка област, са станали 9 сражения за денонощието.

Ukraine's 42nd Mechanized Brigade showed a coordinated attack on Russian equipment. The Perun UAV unit stopped a Russian truck towing a gun, the motorized infantry battalion then struck the weapon, and the brigade's self-propelled artillery battalion completed its destruction.… pic.twitter.com/eMaA8InCmH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

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Генералният щаб на Украйна съобщава, че загубите на руски личен състав от началото на пълномащабната инвазия вече са надхвърлили 1,5 милиона убити и ранени. Генщабът определи тази цифра като най-големите загуби на руската армия в една война от Втората световна война насам. Според ВСУ общата цифра надвишава съвкупните загуби на съветската и руската армия във всички други войни и въоръжени конфликти от втората половина на 20-и век насам и е 100 пъти по-голяма от съветските загуби в Афганистан.

Командващият Националната гвардия на Украйна Олександър Пивненко заяви, че руските сили биха могли да напреднат най-много с 10–20 км от север, но няма да достигнат Киев. Той предупреди, че есента ще бъде трудна за Украйна, тъй като Русия продължава настъпателните си действия. Пивненко заяви, че Суми, Чернигов и Харков остават под заплаха от управляеми бомби и дронове поради близостта си до руска територия.

National Guard commander Oleksandr Pivnenko said Russian forces could advance 10-20 km from the north at most, but would not reach Kyiv. He warned autumn would be difficult for Ukraine as Russia continues offensive actions. Pivnenko said Sumy, Chernihiv and Kharkiv remain under… pic.twitter.com/mCKDNpU4TV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

Една от големите теми на фронта е украинската контраатака в близост до Лиман, където след четири месеца контранастъпление 3-ти армейски корпус на украинската армия е успял да отреже руснаците северно от Лиман и да освободи над 200 квадратни километра територия, по изчисления на OSINT-анализатора Клеман Молен. Според него това е една от най-важните победи на Украйна през 2026 г. и може да помогне за отблъскване на руската офанзива в Северен Донбас. И руски източници съобщават за украинските контраатаки в региона. От ISW обаче казват, че не са в състояние да оценят мащаба или резултатите от тези контрадействия към момента.

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Украинските сили наскоро доказаха, че контролират Святогорск (северозападно от Лиман) и че в населеното място няма руски сили, което беше потвърдено и от руските военни блогъри. Към момента обаче има ограничени доказателства, които да позволят оценка на руския и украинския контрол върху територията в посока Лиман. Генщабът на Украйна съобщава в сутрешната си сводка от 9 септември, че боеве се водят в село Новоселовка (на 8,3 км в северозападна посока от Лиман), а ден по-рано в сводката бе включено и село Ставки (на 3,8 км на север от Лиман) - т.е. признава се руското присъствие там.

"Междувременно във виртуалната реалност продължава да циркулира информация за „пълно оттегляне на противника на север от Лиман“, уж в посока река Черни Жребец... Дори посочват някаква „впечатляваща“ площ на освободената територия. И малцина от тези разпространители се замислят... А как е възможно това – противникът ЕДНОВРЕМЕННО да се оттегля и да АТАКУВА от едни и същи позиции? Изглежда – или някой и нещо, меко казано, „преувеличава“, или някой и нещо, меко казано, не казва всичко... нали?", написа вчера във Facebook украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец, който е бил част от генщаба.

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Наскоро руските сили са напреднали в посока Покровск. Ако се съди от видеозаписи с геолокализация, публикувани на 8 септември, които показват украински артилерийски удари срещу два руски склада за боеприпаси в Мирно, то руските сили са превзели селището (северозападно от Покровск) и Василивка (точно източно от Мирно).

UA 147th hits a RU ammo depot in Myrne.



01:03 48.36456, 37.01146 pic.twitter.com/DtIgi77LLG — meow meow (@meowqai) September 7, 2026

Руснаците имат и потвърден напредък в Константиновка - те продължават и операциите си по проникване в околностите на града. Според видеоматериали с геолокализация, публикувани на 2 септември, руските сили наскоро са напреднали в централната част на Константиновка. В същото време кадри показват, че украинските сили нанасят удари по вероятни руски прониквачи на север от Червоне (североизточно от Константиновка), в централната и южната част на Попасно (северно от Константиновка) и в северната част на самата Константиновка (ВИДЕО 18+). Руски военни блогъри твърдяха, че руските сили са превзели Червоне и Райско (по-малкото от двете населени места с името Райско в района югозападно от Дружковка).

19th Army Corps observes Russian presence in Kostyantynivka hit by a Ukrainian airstrike@GeoConfirmed @UAControlMap

1:48-1:53📌 48.515333, 37.686699 pic.twitter.com/bd7v4TDu2W — Audax (@AudaxonX) September 7, 2026

429-та украинска бригада „Ахил“ съобщи, че е установила огневи контрол над руското летище „Милерово“, намиращо се на 170 км от линията на контакт. Безпилотен боеприпас от типа RAM-2X е прелетял разстоянието и успешно е поразил радар „Небо-У“, докато разузнавателен безпилотен летателен апарат е наблюдавал атаката. Подразделението съобщи, че радарът не е напълно унищожен, но е повреден, като според оценките дори частичното му повреждане може да го изведе от строя за поне 3–6 месеца. Руските сили изстрелват дронове „Шахед“ към Украйна от летището.

Ukraine's 429th Achilles Brigade says it established fire control over Russia's Millerovo airfield, 170 km from the line of contact. A RAM-2X loitering munition covered the distance and successfully struck a Nebo-U radar while a reconnaissance UAV observed the attack. The unit… pic.twitter.com/k5ecpXj1ut — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

Русия проведе няколко вълни от атаки срещу една от топлоелектрическите централи на ДТЕК - най-голямата частна енергийна компания в Украйна, което принуди съоръжението да преустанови производството на електроенергия. Оборудването претърпя значителни щети. От ДТЕК съобщават, че ТЕЦ-овете им са били атакувани над 230 пъти от началото на пълномащабната инвазия.

Междувременно директорът на телевизионния канал We Are Ukraine публикува кадри от руския удар по сградата на телевизията от 8 септември. Изглежда, че те потвърждават, че атаката е била целенасочена и преднамерена (ВИДЕО 18+).

Мъже в Киев пък влачеха с голи ръце горящ фрагмент от дрон „Шахед“, за да спасят близките автомобили след ударите от сутринта на 9 септември. Кадрите се появяват след поредната руска атака срещу Киев и околностите.

💔 Men in Kyiv are dragging a burning Shahed drone fragment away with their bare hands to save nearby cars



The footage comes after another Russian attack on Kyiv and the surrounding region, as Washington renewed efforts to stop the war. Fires erupted across the capital.



Russia… pic.twitter.com/anFFqMEYgJ — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

Атаки имаше не само в столицата на Украйна - припомнете си: