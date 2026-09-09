Учени откриха огромно яйце с мека черупка, заровено в Антарктида преди 68 милиона години

Яйце с мека черупка, заровено преди приблизително 68 милиона години под морското дъно близо до Антарктида, се оказа една от най-странните палеонтологични находки през последните години, според The ​​Daily Galaxy.

Мистериозното яйце, открито на Антарктида

Размерите му са 29 на 20 сантиметра. Това го прави най-голямото яйце с мека черупка, откривано някога, и второто по големина яйце от всички видове, на второ място след това на изчезналата птица слон. Вътре не са открити кости, останала е само черупката - учените все още не могат да разгадаят какво се е излюпило от нея.

Датиращо от късния период на Креда, яйцето е от време, когато Антарктида не е била леденият континент, който е днес. Тогава бреговата ѝ линия е била плитка, гъмжаща от морски влечуги, и именно по една от тези древни брегови линии яйцето е било снесено, излюпено и в крайна сметка изоставено на пясъка.

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Особеността на находката се крие не само в нейния размер, но и във формата и структурата ѝ. Тази вкаменелост изглежда много по-различно от яйце на динозавър, змия или гущер – детайл, който е накарал изследователите да търсят разгадаване на мистерията в коренно различен път.

Тъй като не е запазен скелет, палеонтолозите не са могли просто да причислят яйцето към известен вид. Вместо това екип от изследователи, ръководен от палеонтолога Лукас Лежандр от Тексаския университет в Остин, създава изцяло нов таксон специално за тази яйчена черупка: Antarcticoolithus bradyi.

„Идентичността на животното, снесло яйцето, е неизвестна, но тези запазени морфологични характеристики са съвместими със скелетните останки на мозазаври (големи морски лепидозаври), открити наблизо. Те не съответстват на морфологичните характеристики, описани за яйца на динозаври с подобен размер“, казва Лежандр в проучване, публикувано наскоро в списание Nature.

Интересното е, че мозазаврите са били огромни морски влечуги, за които се смята, че са предците на съвременните лепидозаври, група, която включва гущери и змии.

Отбелязва се, че меката, кожена текстура на черупката подкрепя теория, която от известно време циркулира сред изследователите на мозазаврите: че тези животни може да са били живородени, раждайки живи малки, като яйца са се развивали почти изцяло в майката, тъй като такава тънка и слабо минерализирана черупка би пропускала вода и газ и съответно зародишът не би оцелял при снасянето на яйцето.

Тъй като съвременните живородени лепидозаври имат по-бавен метаболизъм, което им позволява да пестят енергия по време на размножаване, те обикновено произвеждат яйца с подобно тънки черупки. Въпреки това, мозазавърът, бидейки значително по-голям, вероятно е имал достатъчни енергийни резерви, което може да обясни как животно, адаптирано към живорождение, все пак е било в състояние да снесе толкова голямо яйце.

Важно е да се отбележи, че яйцата с мека черупка рядко оцеляват достатъчно дълго, за да се фосилизират, тъй като текстурата им ги прави склонни към разлагане, преди дори да започне минерализацията. Това яйце е оцеляло само благодарение на уникалния химичен състав на района, в който е снесено.

Изследователите посочват отлаганията на апатит и пирит, открити около вкаменелостта, като ключово доказателство. Тези два минерала се разграждат при излагане на кислород и тяхното наличие показва, че яйцето е било заровено на океанското дъно в среда с ниско съдържание на кислород или аноксична среда.

Ограничено окисление, индикирано от наличието на апатит, последвано от чисти редукционни условия, индикирано от пиритни фрамбоиди в Antarcticoolithus, може да е ключът към този начин на съхранение.