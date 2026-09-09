Украинските специални сили се похвалиха с унищожени ракетни катери в Новоросийск (ВИДЕО)

Украинските специални сили съобщиха на 9 септември за унищожаване на ракетни катери в Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море, на фона на ударите с дронове през нощта. Там избухна масивен пожар в резултат на украинското нападение. Кметът Андрей Кравченко съобщи, че атаката с дронове е била отблъсната. Горяха обаче пожари в няколко търговски обекта и в близост до жилищна сграда. Освен това се оказа, че терминал за мазут е в пламъци след украинските въздушни удари, анализира руският опозиционен Telegram канал ASTRA на база на геолокализирани кадри.

„През нощта на 9 септември военноморската база в Новоросийск загуби редица военноморски кораби, включително ракетни катери, в резултат на мащабен удар на Силите за специални операции (SOF) с участието на безпилотните сили", обявиха от службата.

По-рано губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че четирима души, сред които и едно дете, са загинали, а други 29 са ранени при нощната атака с украински дронове в Новоросийск.

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Данните на системата на NASA за отчитане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS отбелязаха множество огнища на пожари в Новоросийск и околностите му. По време на атаката бяха отчетени многобройни експлозии.

FIRMS data recorded numerous fire hotspots in and around Novorossiysk following an overnight Ukrainian drone raid on the Russian port city. Many explosions were reported during the attack, with several fires breaking out after impacts. The specific targets have not yet been… https://t.co/N35Ihr2yXd pic.twitter.com/LDnwoB4miv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

Още удари: изтребител, хеликоптер и радари

В Анапа екипът „Птици“ на Специалните морски сили на Украйна е унищожил през нощта изтребител Су-33, базиран на самолетоносач, и хеликоптер Ми-8, както и две радарни системи, а именно „Каста 2Е2“ и радар 92Н6 от системата за противовъздушна отбрана С-300/400 в близост до Геленджик, заяви Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили.

Той добави, че през последните 24 часа са били поразени още 13 кораба от руския „сенчест флот“ в Черно море, с което общият им брой от 6 юли насам достигна 282.

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