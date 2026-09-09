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Юли през есента. Времето утре - 10 септември 2026 г.

09 септември 2026, 14:15 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Юли през есента. Времето утре - 10 септември 2026 г.

На 10 септември 2026 г. ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 32°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд в планините 

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В планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

Време за море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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