Бивш на Ман Юнайтед: "Той е от най-добрите тактически, но е ужасен, караше се с Роналдо, Каземиро и Рашфорд"

Откакто сър Алекс Фъргюсън напусна Манчестър Юнайтед, клубът върви само в една посока - надолу. Много мениджъри опитаха да застанат начело на "червените дяволи" през годините, но никой не се справи. Един от тях беше Ерик тен Хаг, който спечели два трофея с Ман Юнайтед, но не остави други добри впечатления в клуба. За отношенията на нидерландския специалист с играчите говори бившият халф на "червените дяволи" Фред, като разкритикува остро бившия си треньор.

Фред: "При Тен Хаг играеха само неговите сънародници"

Ето какво каза Фред: "Тен Хаг беше много добър тактически, но с групата беше ужасен. Караше се с всички. Спореше с мен, с Кристиано Роналдо, с Каземиро, с Маркъс Рашфорд. Не ме пускаше да играя и понякога ситуацията ставаше доста напрегната. При Тен Хаг играеха само неговите сънародници. Той създаваше затворени групички. Но тактически беше един от най-добрите треньори, с които съм работил". Фред сравни Ерик тен Хаг с Оле Гунар Солскяер. Според бразилеца, бившият нападател е бил "добър в работата с групата" и е умеел да обединява отбора.

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Ерик тен Хаг спечели два трофея с Манчестър Юнайтед

Ерик тен Хаг беше мениджър на Манчестър Юнайтед от лятото на 2022 г. до есента на 2024 г., когато беше заменен от Рубен Аморим. Нидерландецът води "червените дяволи" в 128 мача, като печелеше средно по 1.84 точки на мач. Той донесе два трофея на "Олд Трафорд" - Купата на лигата през 2023 г. и ФА Къп през 2024 г. Фред напусна Ман Юнайтед през 2023 г., премина през Фенербахче, а сега играе за Атлетико Минейро.

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