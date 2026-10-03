Преди повече от 1000 години цар Самуил защити Средец, а днес Средец го посрещна достойно

Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец. Днес Средец го посрещна достойно. Думите са на кмета на София Васил Терзиев за посрещането на тленните останки на цар Самуил от Гърция и полагането им в базиликата „Света София“.

Кметът определи събитието като голямо постижение на българската дипломация и благодари на всички, работили през годините за осъществяването му, както и на Гърция за разбирателството, направило този ден възможен.

„За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел - история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си“, каза още Терзиев.

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През 986 г. Средец устоява на двадесетдневната обсада на армията на император Василий II. Самуил се отправя към обсадената крепост, а византийската армия е принудена да се оттегли. Скоро след това българската войска ѝ нанася тежко поражение при Траянови врата.

Вижте церемонията по връщането на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)