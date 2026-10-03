Войната в Украйна:

Колко пари дадоха руските олигарси на Путин, за да воюва в Украйна: Reuters извади данни

03 октомври 2026, 15:51 часа 683 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Колко пари дадоха руските олигарси на Путин, за да воюва в Украйна: Reuters извади данни

През 2026 година най-богатите хора в Русия са внесли 471 милиарда рубли или над 5,6 милиарда долара в руския държавен бюджет. Това е станало под формата на така наречените "доброволни" вноски за военно време, съобщава "Ройтерс". Според агенцията тази сума е покривала повече от 1% от държавните разходи на страната през тази година.

Припомняме, че на специална закрита среща с Руския съюз на индустриалците и предприемачите на 26 март, 2026 година, лично руският диктатор Владимир Путин поиска от най-богатите руснаци да помогнат - уж под формата на молба. Той заяви след срещата, че "стотици милиарди" рубли тръгват към бюджета. ТАСС съобщи, че на срещата са присъствали, наред с други, основателят на USM Holdings Алишер Усманов, президентът на "Норилск Никел" Владимир Потанин, основателят на АФК Система Владимир Евтушенков, главният изпълнителен директор на ВТБ Андрей Костин и главният изпълнителен директор на "Газпром Нефт" Александър Дюков. Според Financial Times, милиардерът Сюлейман Керимов е обявил готовност да дари 100 милиарда рубли на среща с Путин, а Олег Дерипаска също се е съгласил да дари - ОЩЕ: Путин "подкани" и руски олигарси са почнали да "даряват" за военна победа на Русия в Украйна

Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, по-рано отрече медийни материали, че Путин се е обърнал към олигарси за финансиране на войната с Украйна. Той каза, че инициативата е дошла от един от участниците в срещата, който е предложил да внесе "много голяма сума", обяснявайки, че много богати руснаци са забогатели през 90-те години на XX век благодарение на връзките си с държавата и сега са задължени да подкрепят бюджета. Путин одобрил инициативата.

През 2026 г. се очаква руският бюджетен дефицит да достигне 3,2% от БВП или 7,3 трилиона рубли (87 милиарда долара) – двойно повече от първоначално заложеното от 1,6% от БВП. Без получените досега 471 милиарда рубли (5,6 милиарда долара) "доброволни" вноски от бизнеса, дефицитът щеше да достигне 3,4% от БВП. А приходите, определени като "доброволни" в бюджетните документи, вече надвишават приходите от данъка върху свръхпечалбите, който се плаща предимно от металургични компании и производители на торове.

Още: Руските олигарси развързаха кесиите: Ето колко дариха за войната на Русия в Украйна

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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