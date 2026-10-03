Учени разработиха инструмент, който определя скоростта на стареене по гласа

Възрастта на човека може да бъде определена по различни биологични маркери чрез оценка на ДНК, репродуктивната функция или мозъчната функция. Но изследователите вече разполагат и с нов инструмент - т.нар. "речеви часовник", който е способен за определи ускореното стареене по височината на тона и темпото на речта. Изследването е публикувано в списание Science Advances, съобщава Nature.

Инструментът анализира стотици вокални параметри, включително тона и скоростта на речта, и по този начин може да изчисли разликата между биологичната възраст, за която свидетелства човешкият глас, и реалната възраст на човека и съответно дали организмът старее по-бързо или гласът отговаря на истинската възраст на човека. Оказва се, че значителните разлики са тясно свързани с когнитивните нарушения, които се срещат при деменция.

"Виждаме огромна предсказваща стойност само от 4-минутен запис на речта", казва съавторът на изследването Агустин Ибанес, невробиолог от Университета на Сантяго.

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Досега учените са имали на разположение т.нар. "мозъчни часовници", определящи дали мозъкът старее по-бързо от хронологичната възраст на човека, или "епигенетичните часовници", анализиращи модели на метилови маркери върху ДНК. Но до този момент учените не са разполагали с инструмент, базиран на речта, макар самото говорене да изисква огромна мозъчна работа.

За да създадат такъв инструмент, Ибанес и колегите му са записали речта на близо 3000 испаноговорящи жители на Аржентина, Чили, Колумбия, Мексико и Перу, докато са изпълнявали различни езикови задачи. Участниците в проучването са включвали както здрави хора, така и пациенти с леки когнитивни нарушения, болест на Алцхаймер или други форми на деменция.

Използвайки алгоритми с изкуствен интелект, учените са извлекли повече от 700 речеви характеристики от аудио записите, които могат да се променят с възрастта и под влиянието на деменция. По-специално, те говорят за височината на тона и речника. Въз основа на тези данни те са обучили "речеви часовник", който да предсказва възрастта на всеки пациент.

Инструментът успял ясно да разграничи здрави хора от тези с когнитивни разстройства, като вторите били класифицирани като по-възрастни от биологичната им възраст. За разлика от тях, речевата възраст на здравите хора била до голяма степен в съответствие с реалната им възраст.

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Сред ключовите речеви признаци, показващи стареенето, са скоростта на речта, наличието и продължителността на паузите, както и думите, които хората използват, за да изразят мислите си. Но най-важни маркери се оказали височината на тона и емоционалната окраска.

За да проверят точността на разработката, учените измерили нивото на протеина p-tau217 в участниците - той е един от основните признаци на болестта на Алцхаймер. Освен това те изследвали и нивото на ДНК метилиране и извършили томография на мозъка. Оказало се, че хората, чиято реч изглеждала "по-възрастна", наистина са биологично по-възрастни от паспортната си възраст.

"Речевият часовник" може да бъде истинска находка за проследяване на процесите на стареене, тъй като не изисква скъпи инвестиции или сложни изследвания. Предстоят още тестове по време на клинични изпитвания.