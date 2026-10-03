Русия призова дипломатите и чужденците да напуснат Киев

Русия предупреди дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица, тъй като въоръжените ѝ сили ще продължат да нанасят "масирани ответни удари" по "военни цели" в града и в други части на Украйна. Предупреждението беше отправено от руското Министерство на външните работи. "Отговорността за евентуалните негативни последици пада изцяло върху онези, които пренебрегнат това предупреждение", се казва в изявлението на ведомството.

Москва продължава да твърди, че удря "военни цели", но в действителност атаките й са срещу жилищни блокове, супермаркети, детски градини, училища, Националната академия на науките на Украйна и други цивилни обекти.

Поредното доказателство е удареният тази сутрин Северен мост в Киев – едно от осемте съоръжения над река Днепър, по който се движи включително и градският транспорт. Движението по моста в посока от левия към десния бряг на Днепър беше спряно. Припомняме, че в четвъртък и петък Южният мост беше поразен няколко пъти от руските дронове. Затварянето му предизвика сериозни задръствания в града с около три милиона жители.

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Кметът Виталий Кличко определи вчера ситуацията в столицата като "изключително драматична" и обвини Москва, че системно атакува инфраструктурата и логистиката на града.

"Украинците осъзнават, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим тежка и за Русия", това предупреди президентът Володимир Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН в края на септември.

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