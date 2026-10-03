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Напредък в Португалия: Само от Роналдо зависи дали ще се завърне в националния отбор

03 октомври 2026, 17:56 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Напредък в Португалия: Само от Роналдо зависи дали ще се завърне в националния отбор

Безспорно най-коментираното събитие във футбола през последните дни е напускането на Кристиано Роналдо на лагера на националния отбор на Португалия. То дойде, след като суперзвездата не влезе в игра във втория мач на "мореплавателите" от новото издание на Лигата на нациите. Много футболисти и лица, свързани с футбола изразиха позициите си, а вече има информация за напредък към разрешаването на конфликта. Според "A Bola", селекционерът Жорже Жезус е дал съгласието си Кристиано Роналдо да се заврърне в националния отбор на Португалия.

Жорже Жезус одобрява завръщането на Кристиано Роналдо

Жорже Жезус е главното действащо лице в конфликта с Кристиано Роналдо, като го остави на пейката в мача на Португалия срещу Норвегия. Роналдо напусна терена разочарован, като според някои източници веднага е отлетял с частния си самолет към Мадрид, където притежава имоти още от времето, когато беше футболист на Реал Мадрид. Според информацията, Жезус е одобрил провеждането на извънредна среща с Кристиано Роналдо, на която да бъде преговаряно със суперзвездата за завръщането му в лагера на националния тим.

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Жорже Жезус

Топката е в полето на Роналдо

Най-голямата цел на тази среща е Жоже Жезус и Кристиано Роналдо да сближат позициите си, като и Португалската футболна федерация може да помогне и да влезе в ролята на посредник. Специалистът е показал готовност да разреши проблема и да върне Кристиано Роналдо в състава на "мореплавателите". Сега е ред на нападателя да вземе своето решение.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Лига на нациите Жорже Жезус
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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